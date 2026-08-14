Asemănător unei pisici de mare, JetZero Z4 a fost proiectat pentru a reduce emisiile cu 50%, oferind în același timp o experiență îmbunătățită pentru pasageri, relatează Daily Mail.

Avioanele sunt concepute pentru o capacitate de 250 de locuri și pot zbura pe o distanță de până la 5.000 de mile marine.

La interior, Z4 va avea scaune mai mari în toate clasele, culoare mai largi și chiar compartimente pentru bagaje deasupra capului pentru fiecare loc.

Ușa principală de îmbarcare va fi, de asemenea, mai lată, ceea ce îi va ajuta pe pasageri să urce mai repede și cu mai puține neplăceri.

În același timp, toaletele accesibile, prevăzute cu zone speciale de așteptare, vor facilita deplasarea pasagerilor în interiorul cabinei.

„Dacă JetZero reușește să transforme proiectul în realitate, aeronava cu aripă integrată ar reprezenta cea mai mare schimbare în designul avioanelor de pasageri de la Concorde, avionul supersonic.”, a relatat The Wall Street Journal, citat de Daily Mail.

Avionul cu aripă integrată promite o eficiență mai bună a consumului de combustibil, o autonomie mai mare și un design mai ușor și mai aerodinamic decât avioanele convenționale.

JetZero estimează că acest design ar putea reduce consumul de combustibil și emisiile cu până la 50%.

Compania utilizează Altair FlightStream pentru a efectua simulări avansate de dinamică computațională a fluidelor, pentru a reduce costurile și a accelera procesul de inovare.

„Altair este încântată că JetZero, un adevărat pionier în domeniul aerospațial în prezent, utilizează tehnologia noastră de simulare și inteligență artificială pentru a depăși limitele în proiectarea aeronavelor”, a declarat Pietro Cervellera, vicepreședinte senior pentru sectorul aerospațial și apărare la Altair.

„Viziunea JetZero este de a remodela aviația și de a deschide calea către o industrie aerospațială mai eficientă și mai sustenabilă – iar noi împărtășim aceeași viziune.”, a mai spus el.

Avioanele cu aripă integrată diferă de modelele tradiționale, formate dintr-un fuselaj tubular și aripi separate.

Aripile aeronavei sunt integrate perfect în corpul acesteia, permițând tuturor suprafețelor corpului să genereze portanță și să reducă rezistența la înaintare.

Avionul cu aripă integrată are o structură mai eficientă, reducând greutatea și zgomotul în comparație cu modelele convenționale de aeronave.

Motoarele fiind montate în partea superioară a spatelui aeronavei, zgomotul produs de acestea va fi direcționat în sus în timpul decolării și aterizării.

Ca urmare, zgomotul resimțit de comunitățile din apropierea aeroporturilor va fi redus.

JetZero intenționează să efectueze primul zbor la scară completă al aeronavei în 2027.

Conceptul a atras, de asemenea, investiții semnificative.

JetZero a semnat un acord preliminar cu Export-Import Bank of the United States pentru a analiza posibilitatea acordării unui sprijin financiar de până la 3 miliarde de dolari (2,22 miliarde de lire sterline).

Și companiile aeriene susțin proiectul – printre acestea numărându-se Delta, United și Alaska.

Luna trecută, Japan Airlines și-a anunțat sprijinul și interesul pentru programul Z4 al JetZero.

Gulf Air, compania aeriană națională a Regatului Bahrain, a semnat o scrisoare de intenție cu JetZero pentru un număr nespecificat de aeronave Z4, cu livrare la începutul anilor 2030, pentru a sprijini extinderea rețelei sale în Europa și Asia.