Germania și Țările de Jos, care dețin împreună 35% din capacitatea de stocare a UE, se află printre țările cu cele mai mari întârzieri în refacerea rezervelor. Prețurile ridicate provocate de perturbările asociate războiului SUA-Israel cu Iranul au descurajat companiile să cumpere gaze și guvernele să impună atingerea țintelor naționale de stocare, potrivit News.ro.

Strategia inițială se baza pe ipoteza că războiul cu Iranul, început la sfârșitul lunii februarie, se va încheia rapid, prețurile vor scădea, iar companiile vor putea reface stocurile la costuri mai mici.

„Fiecare lună în care Europa amână refacerea stocurilor crește presiunea asupra prețurilor pe măsură ce ne apropiem de perioada de vârf a consumului din timpul iernii”, a declarat Jonathan Schroer, strateg la UniCredit.

Gazele costă cu 150% mai mult decât anul trecut

Prețul de referință al gazelor europene a ajuns la 81 de euro/MWh, cu 150% peste nivelul de acum un an și peste scenariul advers luat în calcul de Banca Centrală Europeană. Morgan Stanley estimează că, în funcție de vreme, prețul ar putea urca până la 100 de euro/MWh.

Presiunile se extind și asupra celorlalți combustibili. După ce petrolul a depășit 100 de dolari pe baril, benzina este cu 24% mai scumpă în UE decât în urmă cu un an, motorina cu 38%, iar combustibilul pentru aviație cu peste 100%.

Analiștii avertizează că inclusiv o iarnă cu temperaturi normale ar putea reduce puternic rezervele de gaze. Refacerea lor în 2027 prin importuri ar putea menține piața gazelor naturale lichefiate sub presiune timp de mai multe luni.

BCE este tot mai preocupată de gaze și electricitate

Problema gazelor este deosebit de importantă pentru inflație. Un studiu al Băncii Italiei arată că, în timp ce șocurile petroliere tind să producă efecte inflaționiste de scurtă durată, scumpirea gazelor generează efecte mai puternice și mai persistente, care ajung inclusiv în inflația de bază urmărită atent de BCE.

„Atenția mea este acum concentrată mai puțin asupra petrolului și combustibililor și tot mai mult asupra prețurilor gazelor și electricității”, a declarat Peter Kazimir, membru al conducerii BCE.

Investitorii estimează că BCE ar putea fi nevoită să majoreze dobânzile încă de trei sau patru ori dacă presiunile energetice persistă. Printre sectoarele considerate cele mai vulnerabile se numără transportul aerian, industria chimică, industria auto și materialele de construcții.

Presiunea este și politică. În Germania, AfD a câștigat săptămâna trecută alegerile într-un land cu un program care cere pace cu Moscova și restabilirea contractelor pentru gaze rusești ieftine, în timp ce guvernul cancelarului Friedrich Merz analizează măsuri costisitoare pentru reducerea prețurilor combustibililor.