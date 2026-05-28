Poliţistul a reuşit să se apere şi să îi ia cuţitul agresorului, însă incidentul a provocat panică în rândul persoanelor prezente.

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi au anunţat, joi, că un bărbat a fost trimis în judecată, în arest preventiv, pentru ultraj sub forma tentativei de omor, tulburare a ordinii şi liniştii publice şi ultraj.

Agresorul a amenințat un polițist

Procurorii au stabilit că, în 30 aprilie, în curtea Postului de Poliţie Tansa din cadrul Secţiei nr. 4 Poliţie Rurală Miroslava – IPJ Iaşi, el l-a ameninţat cu moartea pe un poliţist, întrucât era beat şi era nemulţumit de modalitatea în care îi sunt soluţionate problemele de către organele de poliţie.

Ulterior, el a încercat de mai multe ori să îl înjunghie cu un cuţit pe poliţist, însă nu a reuşit întrucât acesta s-a apărat şi a reuşit să îi ia cuţitul.

Faptele agresorului au provocat „indignare, panică şi frică” în rândul persoanelor care se aflau în incinta postului de Poliţie, menţionează anchetatorii.

Procurorii au fost sprijiniţi, în realizarea anchetei, de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi – Serviciul de Investigaţii Criminale.

Rechizitoriul, însoţit de dosarul cauzei, a fost trimis spre soluţionare la Tribunalul Iaşi.