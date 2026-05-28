Între 08:00 şi 12:00, în toate cele patru zile, activitatea va fi redusă, iar programul cu publicul va funcţiona la jumătate. Vor fi soluţionate doar cauzele urgente, prevăzute de lege.

„În perioada 2-5 iunie 2026, în intervalul orar 08:00 - 12:00, activitatea în instanţe şi parchete va fi suspendată parţial, iar programul de lucru cu publicul va fi redus la jumătate, cu excepţia cauzelor şi lucrărilor urgente, stabilite de lege. În data de 4 iunie 2026, în intervalul orar 08:00 - 12:00, în timpul consultărilor organizate pentru Familia ocupaţională de funcţii bugetare "Justiţie", activitatea în instanţe şi parchete va fi oprită total, ca formă de protest faţă de modul în care proiectul Legii salarizării ignoră revendicările legitime ale personalului auxiliar de specialitate şi conex din sistemul judiciar”, afirmă sindicatul într-un comunicat de presă.

Decizia a fost luată la solicitarea membrilor de sindicat, reuniţi într-o adunare generală extraordinară.

Pe 5 iunie, sindicatul va organiza o nouă adunare generală pentru a stabili următoarele forme de protest, în funcţie de concluziile discuţiilor de la Ministerul Muncii din 4 iunie. De asemenea, SNGJ Dicasterial va participa la toate acţiunile de protest organizate de Federaţia Publisind împotriva proiectului de lege.

„Respingerea în mod ferm a actualei forme a proiectului legii salarizării personalului plătit din fonduri publice, apreciind că aceasta nu reflectă complexitatea, responsabilitatea şi rolul în înfăptuirea actului de justiţie al personalului auxiliar de specialitate şi conex din cadrul sistemului judiciar şi nu asigură respectarea principiilor de ierarhizare, egalitate, nediscriminare, stimulare şi sustenabilitate asumate chiar prin proiectul legislativ (...) SNGJ Dicasterial transmite public faptul că sistemul judiciar nu mai poate funcţiona prin ignorarea realităţilor din instanţe şi parchete, prin subdimensionarea grilelor de salarizare şi prin transferarea permanentă a responsabilităţii corectării legii către instanţele de judecată. Aparenta economie bugetară realizată astăzi prin menţinerea unor coeficienţi salariali necorelaţi cu atribuţiile şi responsabilităţile reale ale funcţiilor va genera, inevitabil, noi litigii, noi executări silite şi noi costuri suportate ulterior din bugetul public”, afirmă sindicaliştii.

SNGJ Dicasterial îşi exprimă solidaritatea faţă de corpul magistraţilor şi faţă de toate categoriile profesionale din cadrul familiei ocupaţionale "Justiţie" care şi-au manifestat, la rândul lor, nemulţumirea cu privire la modul în care actualul proiect al legii salarizării tratează sistemul judiciar.

Tot mai multe categorii profesionale anunță proteste după publicarea proiectului leigii salarizării

Grefierii nu sunt singurii care sunt nemulțumiți de forma actuală a proiectului legii salarizării. Astfel, sindicaliști de la Sanitas au manifestat, joi, în fața sediului Ministerului Muncii, fiind nemulțumiți de proiectul noii legi a salarizării, care, susțin ei, afectează veniturile și drepturile salariaților din sănătate și asistență socială.

Sindicatul Funcționarilor Publici Parlamentari din Camera Deputaților sunt nemulțumiți de noul proiect al legii salarizării, pe care îl consideră „un atac direct, deliberat și fără precedent” la adresa democrației și echilibrului puterilor în stat, deprofesionalizând Parlamentul, și anunță joi că a început demersurile de strângere de semnături pentru declanșarea grevei generale.

Diminuarea sporului pentru condiții vătămătoare va genera proteste masive în rândul salariaților Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), care pot culmina cu grevă generală, susțin reprezentanții Sindicatului National APIA. „Având în vedere proiectul Ordonanței de Urgență trimis pentru obținere aviz la Consiliul Economic și Social, potrivit căruia începând cu 1 iulie 2025, sporul pentru condiții vătămătoare de muncă va fi diminuat la cel mult 300 lei brut, Sindicatul National APIA, prin președinte Elena Constantinescu, atrage atenția că o astfel de măsura va genera proteste masive în rândul salariaților Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Reamintim guvernanților rolul deosebit de important al funcționarilor APIA în procesul de absorbție al fondurilor europene, atât de necesare agriculturii românești”. susțin sindicaliștii,