A fost descoperită școala în care Alexandru cel Mare a fost educat de Aristotel acum 2.300 de ani

Stiri externe
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Hellenic Ministry of Culture

Școala în care Alexandru cel Mare a fost educat de Aristotel în urmă cu mai bine de 2.300 de ani a fost identificată în orașul antic macedonean Mieza, situat în prezent în nordul Greciei, a anunțat Ministerul Elen al Culturii într-un comunicat.

autor
Aura Trif

Arheologii au descoperit un complex de clădiri care includea două săli pentru banchete, o arenă pentru activități sportive, un stadion, un portic acoperit și o sală de curs cu pupitre din piatră. Complexul era decorat cu pardoseli din mozaic și coloane. Sălile pentru banchete aveau platforme ridicate pe care erau amplasate inițial aproape 12 paturi pentru oaspeți, potrivit Live Science.

Arhitectura și decorațiunile școlii sunt asemănătoare cu cele ale palatului regal macedonean de la Aigai, actuala Vergina din nordul Greciei, unde au locuit Filip al II-lea și fiul său, Alexandru cel Mare, potrivit comunicatului.

Printre ruinele complexului, datate în secolul al IV-lea î.Hr., arheologii au descoperit monede, obiecte ceramice și patru stili, instrumente folosite în Antichitate pentru scris, care oferă indicii despre persoanele care ar fi putut fi educate aici.

Legătura dintre Alexandru cel Mare și Aristotel

Alexandru cel Mare a fost educat la o școală din Mieza, unde preda Aristotel, a scris istoricul antic Plutarh, care a trăit aproximativ între anii 50 și 120 d.Hr., în biografia sa „Viața lui Alexandru”.

Din acest motiv, Angeliki Kottaridi, arheolog și director emerit al antichităților din cadrul Ministerului Elen al Culturii, care coordonează săpăturile de la sit, consideră că acest complex este chiar școala în care a studiat Alexandru cel Mare.

Potrivit lui Plutarh, Filip al II-lea a construit școala „pentru educația fiului său Alexandru și a copiilor nobililor macedoneni”, a declarat Kottaridi pentru Live Science.

Școlile din lumea greacă antică, numite „gimnazii”, le ofereau elevilor o educație în mai multe domenii și includeau, de asemenea, pregătire fizică.

Descoperirea școlii

Identificarea școlii a fost rezultatul unor cercetări desfășurate în mai multe etape, a explicat Kottaridi.

„În urmă cu câțiva ani, am identificat ruinele antice de lângă teatrul antic din Mieza”, a spus ea, iar echipa sa a început săpăturile în complex în 2024. O parte dintre săpături fuseseră însă realizate cu mai bine de 20 de ani în urmă, când în apropiere a fost descoperit un monument dedicat nimfelor.

Live Science a contactat mai mulți specialiști care nu au participat la săpături, iar aceștia au susținut ipoteza că Alexandru cel Mare a studiat în această școală.

„Sunt de acord că toate dovezile sugerează că aceasta este școala pe care Filip i-a pus-o la dispoziție lui Aristotel pentru a-l educa pe tânărul Alexandru și pe colegii săi”, a declarat Jeanne Reames, directoarea programului de Studii Mediteraneene Antice de la Universitatea Nebraska din Omaha.

Reames speră că vor fi publicate mai multe informații, care să contribuie la o mai bună înțelegere a educației elitelor din Macedonia în a doua jumătate a secolului al IV-lea î.Hr.

Graham Wrightson, profesor de istorie la South Dakota State University, a declarat că „Alexandru a studiat acolo sub îndrumarea lui Aristotel, așa că este captivant să fie excavate chiar sălile de clasă în care profesorul său i-a influențat anii de formare”.

Descoperirea celor „patru instrumente de scris de tip stilus ne permite să visăm că unul dintre ele i-a aparținut lui Alexandru”, a adăugat Wrightson, chiar dacă nu există dovezi că vreunul dintre acestea i-ar fi aparținut cu adevărat.

„Totuși, ne permite să ne imaginăm cum era să fii în locul tânărului Alexandru și să înțelegem mai bine cum a devenit celebrul rege”, a spus el.

O școală impresionantă pentru un viitor rege

Faptul că școala era atât de luxoasă nu este surprinzător, având în vedere averea considerabilă a lui Filip al II-lea, a declarat Elizabeth Baynham, lector universitar la Universitatea din Newcastle, Australia.

Asasinatele politice nu erau neobișnuite în acea perioadă. De exemplu, în timpul Imperiului Roman, apărut după moartea lui Alexandru, aproximativ 20% dintre cei 82 de împărați romani au fost asasinați în timpul domniei.

Prin urmare, este posibil ca siguranța să fi jucat un rol în alegerea amplasamentului școlii. Distanța dintre școală și capitala antică a Macedoniei, Pella – aproximativ 43 de kilometri –, era „suficient de mare pentru a-i oferi lui Alexandru posibilitatea de a scăpa în cazul în care tatăl său ar fi fost asasinat”, a spus Baynham.

Educația primită de Alexandru și colegii săi de la Aristotel trebuie să fi fost una excepțională, a adăugat Baynham.

„Alexandru – care, potrivit tuturor relatărilor, era foarte inteligent – a fost educat de una dintre cele mai strălucite minți ale lumii antice, în ceea ce privește amploarea și profunzimea cunoștințelor. Aristotel avea atunci puțin peste 40 de ani.”

Totuși, sunt necesare mai multe informații arheologice despre sit, a declarat istoricul Miltiades Hatzopoulos pentru Live Science.

Deși este probabil ca aceasta să fie școala în care a fost educat Alexandru, „arheologul a oferit interviuri, dar nu a publicat încă o lucrare științifică în care să prezinte dovezile relevante”, a spus Hatzopoulos.

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Sursa: Live Science

Etichete: grecia, descoperire, arheologi, scoala,

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