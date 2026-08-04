Rezultatele finale înregistrate la proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învăţământul preuniversitar au fost publicate pe pagina web dedicată, scrie News.ro.

Au fost înregistrate 7.222 de contestaţii (reprezentând 22,84% din totalul lucrărilor). Procesul de reevaluare a lucrărilor cu note contestate a generat modificarea notelor iniţiale pentru 7.121 de lucrări (98,6%), astfel: prin mărire -pentru 4.452 de lucrări (62,52%), respectiv prin micşorare - pentru 2.669 de lucrări (37,48%).

Implicit, aceste modificări au condus la creşterea cu 3,36% a numărului de candidaţi cu note peste 7 (de la 16.140 la 17.205 candidaţi), respectiv a procentului final de note peste 7: 54,41% (în creştere cu aproape 8% faţă de anul precedent - 46,66%).

Din promoţia curentă, 48,23% dintre candidaţi (+3,08% după contestaţii) au obţinut note peste 7.

Rata notelor sub 5 a scăzut cu 2,58%, în timp ce rata notelor între 5 şi 6.99 a înregistrat o scădere nesemnificativă (0,78%).

În raport cu prima afişare, numărul notelor de 10 a rămas neschimbat (28).

La examenul de titularizare au fost 33.881 de candidaţi prezenţi (84,71%) din totalul celor 39.996 de candidaţi cu drept de participare. 2.187 dintre candidaţii prezenţi s-au retras în condiţiile prevăzute de metodologie (2.101 candidaţi din motive personale, respectiv 86 de candidaţi din motive medicale). 52 de candidaţi au fost eliminaţi din examen (dintre care 20 pentru fraudă/tentative de fraudă - aceştia nu vor fi repartizaţi/nu vor putea ocupa posturi didactice/catedre în anul şcolar următor).

După anularea a 18 lucrări pentru nerespectarea normelor de redactare (în condiţiile prevăzute de metodologie), au intrat în evaluare digitalizată 31.623 de lucrări. Repartizarea candidaţilor pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, se va realiza în şedinţe publice organizate de inspectoratele şcolare în zilele de 5 şi 6 august.

În acest scop, au fost publicate 6.166 de posturi vacante, disponibile pentru angajare pe perioadă nedeterminată.

Cele mai multe posturi publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată sunt:

posturi aferente învăţământului antepreşcolar: 871;

posturi aferente învăţământului preşcolar: 770;

posturi aferente învăţământ primar: 714;

posturi pentru profesori itineranţi şi de sprijin: 428;

posturi pentru profesori-consilieri şcolari: 338.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 7 atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului. Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială în profilul postului.