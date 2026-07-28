Notele pot fi consultate atât la sediile inspectoratelor școlare județene, cât și online, pe platforma dedicată concursului. Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot depune contestații în perioada stabilită de calendarul oficial.

Rezultate Titularizare 2026. Notele inițiale au fost publicate

Rezultatele inițiale ale concursului național de Titularizare 2026 au fost afișate de Ministerul Educației la inspectoratele școlare județene și pe platforma dedicată concursului. Candidații își pot verifica notele obținute la proba scrisă, susținută în cadrul examenului de angajare în învățământul preuniversitar.

După publicarea rezultatelor, urmează etapa de depunere a contestațiilor. Acestea pot fi înregistrate la sediile inspectoratelor școlare sau transmise în format electronic marți, 28 iulie, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, precum și miercuri, 29 iulie, până la ora 12:00.

Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate marți, 4 august, atât la sediile inspectoratelor școlare, cât și online.

Aproape 37.400 de candidați au susținut proba scrisă

Proba scrisă a concursului național de Titularizare 2026 a avut loc marți, 21 iulie, și a fost susținută de aproape 37.400 de profesori și viitori profesori care doresc să ocupe posturi în învățământul preuniversitar.

Comparativ cu sesiunea precedentă, numărul candidaților înscriși a fost mai mic cu aproximativ 6%. În 2025, la concurs au avut drept de participare la proba scrisă 39.737 de candidați.

Ce urmează după afișarea rezultatelor finale la Titularizare 2026

După publicarea rezultatelor finale, inspectoratele școlare vor organiza ședințele publice pentru repartizarea candidaților pe posturile didactice vacante disponibile pentru angajarea pe perioadă nedeterminată. Repartizarea se va face în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, în perioada 5-6 august 2026.

Ulterior, pe 7 august, va fi actualizată lista posturilor și catedrelor vacante sau rezervate, iar în intervalul 17-21 august 2026 inspectoratele școlare vor emite și comunica deciziile de repartizare pe posturile obținute de candidați.

Concursul național de Titularizare reprezintă principala modalitate de ocupare a posturilor didactice din învățământul preuniversitar, iar obținerea unei note de cel puțin 7 este necesară pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, în limita posturilor disponibile.