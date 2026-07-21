Între timp, pentru cadrele didactice care vor un post stabil în învățământ, greul abia a început cu proba scrisă a titularizării.

La numai 18 ani, dintre care ultimii patru petrecuți în băncile liceului pedagogic, Olivia a dat examen pentru un post de educatoare, imediat ce a luat și bacalaureatul, cu notă mare.

Olivia, educatoare: „Îmi plac foarte mult copiii și m-a influențat foarte mult și mami, că și ea este învățătoare”.

Participant la examen: „Ne-a picat basmul, a fost foarte ușor... dimineața l-am repetat, ăsta a fost norocul meu”.

Corespondent Știrile ProTV: „37.000 de profesori au fost așteptați să susțină azi examenul de titularizare, ceea ce înseamnă că își doresc un post stabil în sistemul de educație. 7.500 sunt absolvenți ai promoției curente din licee pedagogice, școli postliceale și universități. Cei mai mulți candidați, 8.500, vor să se angajeze pe durată nedeterminată ca educatori. 6.300 vor să fie învățători, 3.400 profesori de sport și 2.200 profesori de limba română”.

Vor lua titularizarea profesorii cu note peste 7, însă proba de foc va veni după contestații, când profesorii cu cele mai mari note își vor putea alege o școală, pentru următorii 4 ani.

Între timp au fost publicate și rezultatele definitivatului, care le oferă celor admiși dreptul de liberă practică în învățământ. Aproape 71% au promovat examenul, cu note de la 8 în sus, față de 65%, în 2025. Mai mult, 40 de profesori începători au obținut media 10.

Câștigătorii examenului vor primi, în schimbul efortului lor, un bonus la salariul brut și dreptul de a se înscrie, de anul viitor, la gradele didactice, care înseamnă că progresează în profesia de dascăl. E drept, au fost și 2.600 de concurenți picați, care pot depune contestații, dar și 3 profesori eliminați pentru tentativă de fraudă.