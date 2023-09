Sute de mii de elevi învață în containere, în schimburi sau cu toalete în curte. Câți profesori necalificați sunt la catedră

De dimineață au ținut discursuri de început de an scolar președintele Iohannis, ministrul Educației, Ligia Deca sau premierul Ciolacu, iar una dintre temele abordate a fost problema consumului de stupefiante.

Oficialii nu au vorbit însă despre sutele de mii de școlari care învață în containere, cu program în trei schimburi sau cu toalete rudimentare, în curte.

La o școală din Capitală, sute de copii emoționați, cu ghiozdane pe umăr și flori în brațe, au intrat în clase.

Elev: „Trec în a III-a. Abia așteptam să înceapă școala, că nu m-am mai văzut de mult cu prietenii și îmi plac și temele”.

Elev: „Sunt supărat că începe școala, dar în același timp sunt și fericit. Că îmi văd colegii mei frumoși”.

R: Supărat de ce?

Elev: „Așa, că învăț”.

R: Voi ați ales florile?

Elev: „Da”.

R: Pentru cine sunt?

Elev: „Pentru dirigintă”.

R: În ce clasă sunteți?

Elev: „A VI-a”.

Elev: „Eu am învățat cât e nevoie”.

R: Și a învățat cineva mai mult decât e nevoie?

Elev: „Nu. Nu am învățat. În vacanță nu prea am învățat. Am citit o carte la română. Atât. Am avut două sau trei și am citit una”.

Elev: „Îmi place să scriu, să fac proiecte, poezii, îmi place mult".

Elev: „Am așteptat să îmi cunosc profesorii și să am mai multe cunoștiințe".

Eleve: „De abia asteptam să începem noul an școlar pentru că credem că o să fie mult mai distractiv”.

La Cluj, cei mici au fost copleșiți de emoții.

R: La ce facultate vreți să mergeți?

Elev: „La medicină veterinară. N-am dormit, că am avut foarte mari emoții”.

Ministrul Educației a luat cuvântul la festivitatea de deschidere la Școala 162 din Capitală.

Ligia Deca, ministrul Educației: „Trebuie să ne propunem mai mult și să asigurăm mai mult. Ne-am propus ca în fiecare școală să existe infrastructura educațională adecvată. Acest lucru se pune deja în practică prin dotarea cu mobilier materiale didactice și echipamente tehnologice a unității de învățământ prin cea mai mare investiție din ultimele trei decenii - peste un miliard de euro din PNRR sunt în curs de contractare, iar primele rezultate vor fi vizibile în lunile următoare”.

Președintele Klaus Iohannis a atras atenția asupra unui fenomen grav: consumul de droguri în rândul tinerilor.

Klaus Iohannis, președintele României: „Am decis să includ pe ordinea de zi a CSAT acest subiect, efectul, problemele consumului de alcool și droguri. Vreau să subliniez importanța comportamentelor preventive. E crucial să înțelegem pericolele și consecințele dramatice ale consumului de droguri, alcool și tutun, mai ales la vârste fragede și în școli”.

Una dintre propunerile discutate intens în ultima săptămână a fost testarea elevilor în școli, pentru descoperirea consumatorilor.

Marcel Ciolacu, premierul României: „Nu cred în testări în masă. E ceva care depășește, dar am zis că venim cu modificări legislative, astfel încât dacă un părinte dorește ca copilul să fie testat acest lucru să fie pe cheltuiala statului. Vor fi și modiciari cum sunt cu permisele de conducere, o perioadă în care nu mai ai voie să conduci. Poate găsim și la tinerii între 16 și 18 ani să nu mai aibă voie să își ia permisul la 18 ani. Poate se gândesc de două ori înainte să experimenteze acest lucru".

Președintele țării și ministrul Educației au venit împreună la primul clopoțel, într-o școală unde se învață într-un singur schimb, cu laboratoare și sală de sport. Între timp, 25.000 de copii învață în trei schimburi, 189 de școli au latrine în loc de toalete în clădire, iar la catedră vor lua loc 3.400 de profesori necalificați.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 11-09-2023 13:15