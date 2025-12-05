Moaștele Sfântului Nicolae au fost plimbate prin Brăila. Pelerinii au stat la coadă zeci de minute pentru a se închina

05-12-2025 | 07:36
sfantul nicolae

La Brăila, sute de credincioși au pornit într-o procesiune dedicată Sfântului Nicolae. Preoții din fruntea alaiului au purtat moaștele ierarhului pe străzile orașului și le-au așezat în fața bisericii care îi poartă numele.

 

Dan Cucu

Pelerinii au așteptat zeci de minute la coadă, pentru a se închina.

Moaștele Sfântului Nicolae au fost purtate prin oraș, în sunetul clopotelor și al cântărilor bisericești. Sute de enoriași s-au alăturat procesiunii.

La destinație, credincioșii s-au așezat la coadă, pentru a se ruga la ocrotitorul orașului Brăila.

Cuplu: „Sănătate, pace și bucurie tuturor. Pace, sănătate și toate cele bune pentru noi, românii”.

Femeie: „Să avem pace și liniște-n casă, copii sănătoși, toată lumea să fie sănătoasă, pace-n țară și-n sufletele noastre”.

Bărbat: „Sf. Nicolae este patronul orașului nostru pe care-l iubim și ne rugăm la el să ne binecuvânteze”.

Femeie: Sănătate, pace și liniște. Restul, nu ne văităm de bani, că avem cu ce trăi, și 1 leu dacă avem în geantă tot e bun”.

Organizatorii au împărțit pelerinilor care au stat la rând ceai cald și covrigi. Credincioșii se pot închina la moaștele depuse la Biserica „Sfântul Nicolae”, până sâmbătă.

Sursa: Pro TV

Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se reunesc vineri pentru a decide cu privire la proiectul de lege care schimbă condiţiile de pensionare pentru magistraţi şi pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament.

