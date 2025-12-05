Moaștele Sfântului Nicolae au fost plimbate prin Brăila. Pelerinii au stat la coadă zeci de minute pentru a se închina
La Brăila, sute de credincioși au pornit într-o procesiune dedicată Sfântului Nicolae. Preoții din fruntea alaiului au purtat moaștele ierarhului pe străzile orașului și le-au așezat în fața bisericii care îi poartă numele.
Pelerinii au așteptat zeci de minute la coadă, pentru a se închina.
Moaștele Sfântului Nicolae au fost purtate prin oraș, în sunetul clopotelor și al cântărilor bisericești. Sute de enoriași s-au alăturat procesiunii.
La destinație, credincioșii s-au așezat la coadă, pentru a se ruga la ocrotitorul orașului Brăila.
Cuplu: „Sănătate, pace și bucurie tuturor. Pace, sănătate și toate cele bune pentru noi, românii”.
Femeie: „Să avem pace și liniște-n casă, copii sănătoși, toată lumea să fie sănătoasă, pace-n țară și-n sufletele noastre”.
Bărbat: „Sf. Nicolae este patronul orașului nostru pe care-l iubim și ne rugăm la el să ne binecuvânteze”.
Femeie: „Sănătate, pace și liniște. Restul, nu ne văităm de bani, că avem cu ce trăi, și 1 leu dacă avem în geantă tot e bun”.
Organizatorii au împărțit pelerinilor care au stat la rând ceai cald și covrigi. Credincioșii se pot închina la moaștele depuse la Biserica „Sfântul Nicolae”, până sâmbătă.
