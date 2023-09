Peste 50.000 de copii și-au petrecut o săptămână din vacanță la mare. Câți bani au plătit părinții pentru taberele școlare

Părinții au plătit între 1.000 și 2.500 de lei, în funcție de confort și de activitățile din program. Ultimele zile din vacanța de vară au găsit taberele școlare de la malul mării pline de copii. La Costinești, la ora prânzului s-a dat startul petrecerii. Cum pe plajă a fost arborat steagul roșu, piscina a fost principalul punct de atracție.

300 de copii din toată țara își petrec acolo ultima săptămână din vacanța mare. Pentru 7 zile de tabără, părinții au plătit 1.100 de lei.

Fată: „Este extraordinar, mai ales că vara s-a terminat și practic s-a prelungit cu o săptămână. Chiar ne-am distrat zilele astea, ne-am plimbat.”

Băiat: „Este chiar frumos și putem să ne jucăm cu toții. Am ascultat muzică, ne-am jucat cu mulți copii, am înotat, am sărit, am glumit, am dansat. A fost foarte frumos.”

Ciprian Duca, administrator tabără școlară privată: „Beneficiază de tot ceea ce își doresc, de la cursuri de dans, piscină, în fiecare zi activități la piscină. Seara, cluburi discoteci.”



În Mamaia, o tabără de 5 zile, destinată adolescenților, costă 2.200 de lei. În acești bani intra și o excursie în Bulgaria, la Balcic.

Iar 22 de elevi din județul Suceava au văzut pentru prima dată marea, în stațiunea Olimp, cu ajutorul unei asociații.

Ionuț are 15 ani si e copleșit de aceasta experiență.

Ionuț: „Un peisaj foarte frumos, putem vedea valurile cum lovesc nisipul. Este un sentiment de bucurie, nu am cuvinte să spun, la cât de frumos este.”

Fată: „Marea este un loc foarte frumos care îmi îmbogățește sufletul și care mă face să mă simt bine, mă liniștește.”

Maria Holtzhauser, Asociația Tabăra de Bine: „Tabăra de Bine produce emoții și asupra noastră, a voluntarilor, nu numai asupra copiilor. Vin din tabără cu totul alții, le crește stima de sine. Este fantastic”

Pe litoral, în timpul sezonului estival funcționează 10 tabere școlare. Dintre acestea, doar 3 sunt de stat.

