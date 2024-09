Statul a luat înapoi de la elevi tabletele cumpărate cu sume uriașe în pandemie. Acum le cere părinților să ia altele

Odată încheiată perioada școlii online, majoritatea tabletelor au fost cerute înapoi de directori și puse sub cheie, fără a mai fi folosite vreodată la lecții.

Revoltător este că în unele școli elevii au fost anunțați că vor da teste online. Așa că părinții lor trebuie să facă rost de tablete sau de laptopuri.

20.000 de tablete au ajuns în școlile din Iași, acum 4 ani. 200 au fost defecte din start. Reparația n-a fost inclusă în bugetele școlilor, așa că acesta a fost primul lot întors în inventar.

„- Am primit-o, am semnat, am luat-o acasă... și când să mă conectez, cum? Am dat-o înapoi la școală. Deci n-am folosit-o, nu nimic.

- Și la școală copilul folosește tableta? Nu!

- De ce?

- Nu știu”.

Alte câteva mii de aparate au ajuns și ele în magazie înainte de prima vacanță mare, de teamă ca elevii să nu le strice peste vară. Și acolo au rămas. Culmea, în scurt timp, copiii din această școală gimnazială vor avea nevoie de echipamente conectate la net.

”N-au fost date la o altă generație. Copiii susțin niște teste inițiale pe un anumit site, normal ar fi fost să li se dea tabletele, nu să oblige părinții să le dea dispozitive personale”.

La 600 de lei bucata, cele 250.000 de tablete cumpărate de Guvern și peste 100.000 din bugetele locale ale primăriilor au însemnat o investiție de un sfert de miliard de lei.

Însă minunea digitală a luat sfârșit în mai puțin de 2 ani, după ce abonamentele la Internet au expirat și s-a instalat uzura fizică și morală. Atunci, mulți directori le-au trimis părinților mesaje că tabletele, distribuite prin contract de custodie, trebuie returnate.

„Nu le mai folosim de când s-a terminat pandemia”

”-Unde este?

-Pe aicea, pe la școală!

-Le-ați predat?

-Da, s-au predat anul trecut”.

Ministerul Educației a cedat proprietatea echipamentelor către școli. Unele au decis să le cedeze mai departe elevilor, în scop didactic.

”-Cât de mult folosiți tabletele pentru școală?

-Niciodată. Deloc. Nu le mai folosim de când s-a terminat cu pandemia”.

”Nu-mi amintesc chiar deloc să-i fi întrebat de ea. Nu, nu”.

Așa că totul depinde, în final, de implicarea profesorilor. Nora e clasa a patra și repetă lecția zilei pe tableta primită de la școală.

”Dacă e să am un test la matematică, mă pregătesc înainte cu mai multe exerciții. Am tot felul de aplicații”.

Cristinel Andone, directorul Școlii „Elena Văcărescu”: „Au rămas în custodia elevilor noștri, nu au fost solicitate de nicio autoritate. Noi, ca instituție, le cerem doar când își încheie activitatea de elev la noi în școală. Doar atunci”.

Între timp, școala a cumpărat încă 70 de tablete, încărcate împreună în rastel și transportate în orice sală de curs are nevoie de ele. Plus, laptopuri care pot fi folosite la orele de tehnologia informației.

