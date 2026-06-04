Temeri la Casa Albă după atacul Ucrainei în St. Petersburg. Rubio: „Riscul escaladării este mai real decât era acum 2 ani”

”Ceea ce s-a schimbat în aceste ultime luni este că Ucraina a devenit tot mai eficientă în a desfăşura atacuri cu rază lungă de acţiune în adâncime pe teritoriul rus”, a declarat el în audieri într-o comisie parlamentară.

”Cred că acesta este unul dintre motivele care ne amintesc de ce este important să încercăm să punem capăt acestui război, dacă putem, pentru că riscul escaladării este real, mai real decât era acum doi ani”, a subliniat şeful diplomaţiei americane.

Marţi, un atac masiv rus cu drone şi rachete s-a soldat cu 23 de morţi la Kiev şi în oraşul industrrial Dnipro, în partea de centru-est a Ucrainei.

Aceasta este prima reacţie a Statelor Unite după atacurile reciproce ale Rusiei şi Ucrainei din ultimele zile, în pofida faptului că Rubio a fost interogat, timp de ore, în audieri parlamentare - în care subiectul Ucrainei a fost larg ignorat.

”În acest stadiu, niciuna dintre cele două părţi nu a fost dispusă să facă concesiile necesare în vederea restabilirii păcii, mai ales partea rusă”, a subliniat Rubio.

Statele Unite rămân ”pregătite să joace orice rol posibil, în acest context, pentru a restabili pacea”, a anunţat el.

Perspectivele „nu par bune”

Marco Rubio a recunoscut, la audieri, în faţa altei comisii parlamentare, că ”perspectivele nu par foarte bune în privinţa voinţei uneia sau celeilalte părţi să facă concesiile necesare pentru a ajunge la un acord”.

Washingtonul a purtat - fără succes - o serie de runde de negocieri cu ucranenii şi cu ruşii, care se află într-un punct mort.

Aleşi democraţi l-au atacat pe Rubio pe tema scutirii temporare a petrolului rusesc de la sancţiunile impuse Moscovei de către Statele Unite.

Ei au denunţat faptul că acest lucru finanţează maşina de război rusească.

Washingtonul a acordat Moscovei - în martie - această derogare, cu scopul de a încerca să modereze ”explozia” cursurilor petrolului, după ce a lansat împreună cu Israelul Războiul din Iran.

Această derogare a fost prelungită, deja, în mai multe rânduri.

Sancţiunile americane aveau ca scop să oprească veniturile provenind din petrolul rusesc, iar astfel să oprească această sursă de finanţare a războiului pe care Rusia îl poartă în Ucraina.