Mai mult de 4 din 10 candidați ar pica dacă examenul real s-ar ține acum și nu peste două luni, când este programat.

Elev: „În fiecare zi, la ore, am făcut subiecte de bac. Păi, nu extra, că am învățat pentru admitere.”

Răsplata este pe măsura efortului. Asta cred mulți profesorii care au corectat la simulare, despre punctajul final acordat candidaților.

Elev: „Nu am stat să învăț pentru simulare, am învățat unele principale și am zis că învăț pentru BAC mai bine.”

Statistica notelor la nivel național arată o evoluție staționară a promoției curente, față de generația trecută.

La limba română, sunt de două ori mai puține note între 1 și 1,99 și cu 10% mai multe medii între 9 și 10. Jumătate dintre concurenți au notă de trecere, față de 41% în 2025.

La proba obligatorie a profilului, procentul elevilor care au primit sub 2 a scăzut de la 10 la 8.

Comparativ cu anul trecut, la proba la alegere, procentul celor care au luat peste 6 a urcat de la 57 la 64%. Din nefericire, a crescut cu câteva puncte procentul celor care au luat doar câteva zecimi peste punctul din oficiu.

Corespondent PROTV: „La simularea bacalaureatului din acest an au participat între 111 și 114.000 de liceeni din ultimul an, cu 10% mai mulți decât în 2025. Asta, în timp ce 6.500 de colegi de-ai lor, din licee unde profesorii au boicotat probele, nu au avut această ocazie. Pare a fi o dovadă de maturitate, dar există și exemple contrare. 20 de concurenți au venit să-și exerseze priceperea la copiat. Au fost prinși și dați afară. Spre deosebire de examen, când autorului fraudei i se interzice participarea la următoarele două sesiuni.”

Elev: „Au fost calmi părinții mei. Au fost în regulă, adică nu m-au stresat deloc.”

Andreia Bodea, director: „Au timp să mai repete, având în vedere că ele sunt aproape standardizate, sunt niște algoritmi, așa arată examenele naționale. Nu spun nimic despre cum judeci și cum vezi o problemă, deci da, este timp.”

Fără să fi încheiat simularea cu un succes răsunător, unii absolvenți se bazează pe noroc și speră că nu vor avea o poezie ca variantă de subiect pentru examen.

Elev: „Destul de nasol, pot spune, bine că am scăpat de ea la BAC. Nu mai, sperăm să nu mai pice.”

Elev: „Mă bucur că am scăpat de Blaga pentru BAC, cum a zis și colegu. Așteptăm BAC-ul acum.”