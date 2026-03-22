Pentru milioane de oameni, Elizabeth Gilbert a rămas autoarea best-sellerului care îi poartă pe cititori într-o călătorie spirituală prin India sau Bali. Însă noul ei volum, „Până când râul cel mare ne va despărți”, lansat de curând și în România, ne arată tuturor că succesul nu te face neapărat mai puternic.

Andreea Esca mărturisește că noua carte a faimoasei scriitoare americane a marcat-o profund, iar realizarea interviului a fost ea însăși o aventură.

Andreea Esca: „Publisherul ei îmi acceptase, refuzase, acceptase din nou și reprogramase data interviului. Iar când a venit, în sfârșit, vremea, am așteptat degeaba, în fața unui calculator, o oră și jumătate. Tot felul de neconcordanțe. Dar nu am abandonat, pentru că mă bulversase cartea și voiam neapărat să vorbesc cu scriitoarea.

„Nu mă deranjează să mă expun în fața publicului! (râde) Ăsta e chiar un citat bun de pus pe internet”, mi-a zis Elizabeth Gilbert. (…)

Am citit cele 400 de pagini într-un weekend și am trecut prin toate stările. Am vrut chiar și să nu o mai citesc. Însă m-a făcut să-mi pun atât de multe întrebări despre noi toți și chiar mi-a dat atât de multe răspunsuri, încât o recomand fără ezitare. Imaginea de acum a scriitoarei, suprapusă peste cea a lui Elizabeth, autoarea cărții după care s-a realizat ecranizarea „Eat, Pray, Love”, cu Julia Roberts în rol principal… mi s-a părut dovada perfectă că „viața bate filmul”.

În interviu, Gilbert vorbește fără ocolișuri despre iubirea care i-a schimbat viața, despre pierdere, dar și despre lucrurile pe care nu a avut curajul să le spună ani la rând.

Unul dintre cele mai emoționante momente este acela în care scriitoarea recunoaște ce a făcut cu banii câștigați după succesul uriaș al cărții „Mănâncă, roagă-te, iubește”. În loc să își construiască o viață de lux, spune că a donat o mare parte din bani unor oameni pe care nici măcar nu îi cunoștea.

Uneori, spune ea, îi dădea pentru că voia pur și simplu să se simtă iubită. Este o mărturisire care arată cât de fragil poate fi un om chiar și atunci când întreaga lume îl admiră.

Elizabeth Gilbert vorbește și despre dependența de iubire, despre relații care te pot distruge, dar și despre lecția pe care a învățat-o: nimeni nu te poate salva în afară de tine. După ani de durere și pierdere, spune că a învățat să aibă grijă de ea însăși și să nu mai caute salvarea în altcineva.