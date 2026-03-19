„Peste 1.500.000 de cetăţeni au făcut deja pasul. Nu doar spre un nou tip de carte de identitate, ci spre mai puţină birocraţie, mai puţin timp pierdut şi mai multă simplitate. Pentru fiecare dintre ei, schimbarea nu mai e o promisiune. Este ceva ce se simte, zi de zi”, a transmis, joi, Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor.

Beneficiile cărţii electronice

Potrivit reprezentanţilor instituţiei, cartea electronică de identitate nu este doar un act de identitate, că „este acces mai rapid, mai sigur, mai uşor, la serviciile de care ai nevoie”.

„Iar noi mergem mai departe. Pentru ca relaţia cu statul să devină exact aşa cum ar trebui să fie: simplă”, au mai transmis reprezentanţii instituţiei citate.

Prima carte electronică de identitate a fost emisă în 20 martie 2025, în judeţul Cluj. Prima carte electronică de identitate se emite gratuit, pentru persoanele peste 14 ani. Documentul poate fi emis şi pentru copii mai mici de 14 ani, costul acesteia fiind de 70 de lei.

Cartea electronică de identitate se obţine pe baza unei cereri formulate la orice serviciu de evidenţa populaţiei, pe baza unei programări.

Documentul conţine un cip cu date biometrice şi certificate digitale pentru semnătură electronică şi accesarea serviciilor de e-guvernare