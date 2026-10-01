În loc să ceară ajutor medical, a încercat să șteargă petele de sânge de pe corpul ei și să ascundă cuțitul, ca să pară că femeia a fost victima unui accident. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional.

Un vecin al cuplului, sosit în vizită, a alertat polițiștii după ce a găsit-o pe femeia de 57 de ani în agonie.

Respectivul a intrat în locuință și a asistat neputincios la ultimele ei clipe de viață.

Reporter: Ea v-a putut spune ce s-a întâmplat?

Martor: „Nu, nu mai era în stare. Abia mai răsufla. Mai deschidea ochii din când în când, dar pierduse foarte mult sânge.”

Chemați de urgență, anchetatorii au văzut că femeia era bandajată la un picior.

Trupul a fost transportat la morgă, unde legiștii au descoperit că fusese înjunghiată și că rănile nu erau provocate din greșeală.

Așa că soțul a devenit suspectul principal. Între timp, fugise de acasă, la fiica lui din Piatra Neamț.

Anchetatorii l-au reținut, după ce investigația a stabilit că cei doi parteneri au băut, apoi s-ar fi certat.

Individul ar fi ascuns cuțitul, ar fi șters urmele agresiunii și a inventat o poveste. Le-a spus polițiștilor că soția sa ar fi scăpat cuțitul și s-ar fi tăiat accidental la picior, iar el doar a încercat să o ajute.

Reporter: Violență între ei a mai fost vreodată? Au mai fost solicitări, a venit poliția?

Cristi Popa, vecin: „Nu, nu. Doar se certau.”

Reporter: S-a mai purtat rău cu ea?

Vasile Țăranu, vecin: „Nu, nu...”

Suspectul a muncit în construcții în Germania, însă de câteva luni revenise acasă. Acum este reținut pentru lovituri cauzatoare de moarte, iar cazul - spun anchetatorii - va fi încadrat la femicid. În România, zeci de femei sunt ucise în urma violenței domestice. Din păcate, spun psihologii, în multe cazuri, chiar viitoarele victime refuză să depună plângere sau să accepte ajutor instituționalizat.

Monica Dobrea, psiholog: „De multe ori am întâlnit persoane care se complac în mediul respectiv și nu își doresc un ajutor, spunând că există și momente în care agresorul nu este un agresor, este un om blând, un om bun, și atunci se agață de această speranță și, din păcate, nu acceptă ajutorul.”

Potrivit Poliției Române, peste 20 de astfel de tragedii au avut loc de la începutul anului și până în prezent.