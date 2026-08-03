Aproape 6.000 de absolvenți de liceu au ratat în vară cel puțin o probă orală – la limba română, o limbă modernă sau de competențe digitale.

Băiat: „Săptămâna viitoare e ultima probă... La patru zile să veniți să vedeți cum a luat un prost bacu!”

În această notă optimistă și pe ideea că „urma scapă turma”, probele orale ale bacalaureatului de toamnă au început în forță. 5.500 de tineri sunt pe listele de examinare la limba română. Pentru a primi calificativul mediu, trebuie doar să citească un text corect și cursiv.

Băiat: „Sunt multe chestii în viață pe care dorești să ți le faci, dar eșuezi și zici: gata, nu mai vreau să fac asta.”

Reporter: „Dar tu ai această disciplină?”

Băiat: „Sper să da.”

Peste 5.000 vor fi testați și la competențe digitale – domeniu în care, potrivit Eurostat, România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană, cu 31% din populație având abilități de bază. 5.800 susțin proba la o limbă străină. Apoi vor trece mai departe la testele scrise, care adună cei mai mulți concurenți.

Corespondent Știrile PRO TV: „Peste 33.000 de candidați s-au înscris la sesiunea de toamnă a bacalaureatului. Majoritatea, aproape 30.000, au picat examenul din vară. În jur de 3.000 s-au înscris, dar nu s-au prezentat, iar restul nu au fost primiți la probe pentru că nu au scăpat de corigențe până la finalul anului școlar.”

Reporter: „Ce îți dorești mai departe?”

Fată: „Îmi doresc să-mi deschid un salon, pentru că lucrez deja în domeniu. Și poate, pe viitor, o să am propria mea afacere.”

Surprinzător, mulți tineri care dau acum bacul cred că este doar o chestiune de timp până îi vor prinde din urmă pe colegii de generație.

Fată: „Vreau psihologie la facultate.”

Reporter: „Ce profil ai studiat în liceu?”

Fată: „Mecanică.”

Fată: „Dau la medicină sau la finanțe-bănci.”

Reporter: „Ai planuri mari?”

Fată: „Da.”

Reporter: „Ce medie generală ai pe clasa a XII-a?”

Fată: „Nu mai știu.”

Multe universități publice au, ce-i drept, o sesiune de admitere și în luna septembrie, însă, în general, sunt puse la dispoziție puține locuri neocupate în iulie și aproape exclusiv cu taxă.

Băiat: „La facultate direct mă duc!”

Băiat: „Eu merg la facultate, dânsul nu se știe.”

Reporter: „La ce facultate?”

Băiat: „Aș vrea la management sau, dacă se poate, la psihologie. Pentru bani, că așa se face. Sunt și vorbăreț foarte mult, adică e fix ce-mi trebuie!”

Rezultatele inițiale pentru a doua sesiune a bacalaureatului vor fi afișate pe 18 august, iar cele finale pe 24 august.