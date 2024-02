Peste 14 milioane de euro pentru formarea personalului din creșe și grădinițe. Cursuri de prin ajutor, nutriție și fiziologie

Peste 140 de milioane de euro, bani europeni, vor fi investiți în module de învățare pentru educatori și îngrijitori.

În primele 1000 de zile de viață, se formează cele mai multe conexiuni neuronale în creierul unui copil. Dacă e stimulat, acesta dezvoltă abilități de învățare uriașe chiar înainte să ajungă la grădiniță.

Acum aproape 3 ani, creșele au trecut de sub administrarea primăriilor, unde funcționau sub ”pălăria” serviciilor sociale, sub tutela Ministerului Educației, formând, împreună cu grădinițele, așa-numita educație timpurie. Din păcate, chiar și acum, numeroase creșe și grădinițe se rezumă la rolul de ”garaje” pentru cei mici. Părinții își parchează copiii cât sunt la serviciu, iar dacă îi iau hrăniți, schimbați și... întregi, personalul consideră că a făcut o treabă bună. 14 milioane 320 de mii de euro, bani europeni, sunt disponibili pentru proiecte care să profesionalizeze 20 de mii de educatori și puericultori.

Angajații vor trece prin cursuri de nutriție și fiziologie, în funcție de vârsta copiilor cu care lucrează.

Prof. univ. Ovidiu Pânișoară, formator de cadre didactice: „Sunt foarte multe elemente pe care pedagogia le-a descoperit și care trebuie să ajungă la educatori, astfel încât copiii să ardă niște etape. Sunt studii care arată cum copiii de la vârsta respectivă absorb orice fel de informație și de exemplu în loc să-l lași să se joace cu un cubuleț și să-i lași în mână orice ai putea să-i lași ceva sub formă de litere. Atunci când va avea capacitatea să înțeleagă va recunoaște litera.”

”Trucurile” folosite de unii îngrijitori, precum telefonul sau televizorul cu desene animate la masă, contravin bunăstării copilului.

Daniela Vișoianu, consultant Comisia de educație din Senat: „Învață legat de nevoia de odihnă. Când îl vezi obosit, când îl vezi agitat, să poți să-l retragi din colectivitatea de copii atunci când îl vezi nervos sau agitat. Este un tip de training de a mânca cu lingura, de a nu scuipa, de a folosi farfuria, de a sta la masă când mănâncă, fără a avea nevoie de jucării și alte distracții suplimentare.”



Un alt modul este cel de prim ajutor, obligatoriu, potrivit noii legi a educației. Până acum, Crucea Roșie a trimis traineri voluntari doar în câteva grădinițe, care au cerut pregătirea pe cont propriu.

Prof. Ileana Ionescu, directorul Grădiniței Scufița Roșie: „De exemplu, se poate îneca sau poate cădea- am avut cazuri- în curte. Pielea în anumite zone se crestează foarte repede. Dacă știi ce trebuie să îi faci, să cureți cu apă oxigenată, să faci stază, să oprești sângerarea, este esențial. Chiar și îngrijitoarele au făcut curs de prim ajutor și au acel certificare de acordare a primului ajutor în caz de urgență.”

În fine, educatorii vor face și un curs de educație digitală, ca să le poată expune părinților riscurile unui copil lăsat să navigheze online fără control. De la dependența de gadget-uri, la riscul de a cădea victimă unui prădător sexual.

