Pandemia a crescut taxele la creșele și grădinițele private. Cât plătesc acum părinții

Efectele pandemiei vor fi resimțite și de părinții care se pregătesc să-și trimită copiii la creșe ori grădinițe private. Multe unități au majorat taxele de școlarizare.

Administratorii spun că scumpirea este provocată de măsurile suplimentare de siguranță, cum ar fi dezinfectarea suprafețelor, dar și de faptul că sunt mai puțini copii într-o clasă.

În medie, taxele sunt mai mari cu 10-15 %, comparativ cu anul trecut.

"Mânuțele pe genunchi, pe umeri, pe cap, la burtică, picioare".

La o grădiniță din Sectorul 5, o educatoare lucrează pe rând cu copiii. Toți poartă măști și păstrează distanța.

În acest ritm se desfășoară acum activitatea, după ce capacitatea instituției a fost redusa la jumătate.

Odată cu măsurile de siguranță au crescut cheltuielile și, implicit, taxa de școlarizare. De la 1.300 lei la 1.500 lei.

”Raluca Dima, director grădiniță: Avem tot felul de joculețe pe care le folosim pentru a le stârni interesul legat de o igienă corespunzătoare, am făcut tot felul de afișe pe care le avem în fiecare spațiu cu jocuri pe care să le putem face de la distanță.

Reporter: Poți să-i spui unui copilaș că nu se poate apropia de colegul?

Raluca Dima: Este foarte greu să aplicăm aceste proceduri noi".

Cei mici stau numai pe locurile marcate cu numele lor și mănâncă pe rând ca să nu se întâlnească prea mulți în sala de mese.

"-Am făcut și trasee delimitate pentru sosire și pentru plecare.

-Noi suntem acum pe traseul de sosire?

-Da, într-adevăr, unde avem și pisicuțe care salută copiii dimineața".

Personal suplimentar și investiții în igienă

La o grădiniță din Sectorul 6 care are și creșă a putut fi păstrat numărul de copii datorită spațiului generos. Educatorii pot asigura distanțarea fizică.

Alina Bunea, administrator creșă: "Fiecare copil are măsuța lui și scaunul lui, fiecare are o cutiuță cu jucării. Am investit în lămpi UV, le dezinfectăm în fiecare seară, așa cum dezinfectăm și clasele, dezinfectăm și jucăriile din mai multe unghiuri".

Și aici părinții plătesc mai mult față de anul trecut. Pentru program prelungit, de exemplu, tariful a crescut la 1.700 de lei, de la 1.450.

Costurile au crescut și la această grădiniță din Sectorul 4. A fost angajat personal suplimentar care lucrează cu cei mici pe grupe, separat.

”Daniela Costăchel, fondator grădiniță: Pandemia a însemnat multe dotări, aprovizionare cu materiale de dezinfecție, intensificarea dezinfecției, costul mărit chiar și la mâncare și echipamente, sunt cheltuieli lunare.

Reporter: Cu cât sunt mai mari cheltuielile față de anul trecut?

Daniela Costăchel: Am făcut un calcul, cu 25-30 %".

În aceste condiții, și taxa a crescut de la 2.100 la 2.300 de lei pe lună.