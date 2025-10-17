Universitatea Cambridge oferă cursuri de limba română pentru studenți străini. Proiectul este susținut de statul român

17-10-2025 | 20:08
Universitatea Cambridge intră pe lista instituțiilor de prim rang din străinătate care oferă seminarii și cursuri de limbă și civilizație românească pentru studenții străini.

Adriana Stere

Ministerul Educației și Ambasada României la Londra finanțează integral acest seminar predat de profesori doctoranzi români stabiliți în Marea Britanie. Cursul de limba română a intrat recent și în portofoliul Universității Oxford, dar și al unor facultăți de limbi romanice din Rabat, capitala Marocului, Sofia și Găgăuzia.

Cei 25.000 de studenți de la Cambridge pot bifa, ca opțional, seminarul de limba română, după ce profesorii de lingvistică englezi și români au pledat câțiva ani pentru introducerea cursului. Universitatea înnoiește astfel oferta celor 31 de facultăți, cu prezentări despre film, istorie, literatură și cinematografie românească. 1.300.000 de români trăiesc sau studiază acum în Marea Britanie, în jur de 100 la Cambridge.

Ștefania Costea, lector Cambridge:Am primit foarte multe emailuri, de la studenți care studiază medicină, teologie, istorie, deci s-a lărgit masa de studenți cu care lucrez și abia aștept să descoperim împreună limba română. Sunt fericită că acum, pentru prima dată, cursul a fost făcut public. Orice student din Universitatea Cambridge se poate înscrie și poate să vină la cursurile de limba română.”

Oana Uță, lector Oxford:Diversitate, chiar vor să studieze româna.”

Lectorii primesc contracte pe mai mulți ani

Contractele lectorilor care țin cursurile la facultăți din Marea Britanie, Maroc, Bulgaria și Moldova au semnat deja contracte pe 1 an, pe care le pot prelungi încă 3 ani.

Corespondent PROTV:Salariile primite de lectorii români sunt corespunzătoare postului deținut la unitatea de învățământ din țara unde sunt titulari, suplimentate cu o sumă în valută. Sunt, desigur, orientative, dar se apropie probabil de cifrele vehiculate de presa locală. Oxford și Cambridge oferă în jur de 37.000 de lire sterline anual, plus o indemnizație pentru străini. În Maroc, ofertele sunt de la 1.600 la 2.600 de euro pe lună. În Bulgaria, pleacă de la 900-1.000 de euro pe lună, iar la Universitatea Comart, din regiunea Găgăuzia, în Republica Moldova, între 600 și 1.200 de euro.”

Lectoratele de limbă română sunt finanțate integral de statul român.

Sursa: Pro TV

Etichete: romania, cambridge, oxford,

Dată publicare: 17-10-2025 20:07

„Skibidi”, „tradwife” şi „delulu”, alături de alţi termeni argotici popularizaţi de social media, se numără printre miile de cuvinte noi adăugate în dicţionarul Cambridge anul acesta, informează DPA şi PA Media.

