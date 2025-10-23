Protest al studenților de la Universitatea Transilvania din Brașov. Li se cere prezență obligatorie, dar nu au loc în săli

Peste o sută de studenți ai Universității Transilvania din Brașov au ieșit în stradă, nemulțumiți de condițiile de studiu și de orar. Noul regulament impune prezența obligatorie, așa că sălile ar fi devenit neîncăpătoare.

În plus, pentru că au cursuri toată ziua, studenții care lucrează spun că riscă să rămână fără joburi.

Conducerea universității susține că noile reguli respectă Legea Învățământului Superior și că multe probleme semnalate sunt „temporare”.

Pe rețelele sociale au fost distribuite imagini din sălile de curs în care studenții stau fie înghesuiți în bănci, fie în picioare.

Dar și cu holurile (TC 01/27) unde tavanul stă să cadă.

Protestul a fost organizat de o comunitate online de studenți, care cer condiții mai bune, flexibilitate și o comunicare mai eficientă din partea conducerii universității.

Răzvan Pirtea, organizator protest: „Noi ne dorim să muncim, dar să și studiem. Orarul, la fel, nu ne permite să lucrăm nici măcar un job part-time. Mulți dintre noi avem zile cu 12 ore, unii au zile chiar până la 10 seara.”

Rectorul universității a ieșit în mijlocul studenților, pentru a clarifica situația.

Rector: „Deci, dragii mei, învățământul cu frecvență înseamnă frecvența în universitate, nu în altă parte.”

Protestatar: „Tu vrei să-mi spui că am cursuri obligatorii, dar unde stau? Suntem 100 de oameni într-o sală de curs, stăm și scriem pe pereți, stau și scriu, stau pe jos și scriu pe genunchi.”

Studenții s-au plâns și de taxe.

Protestatar: „Taxa a crescut exponențial, înainte era 2700 de lei și acum ajunge la 4000 de lei, aproape dublu.”

Conducerea universității a precizat că noile reguli privind prezența sunt în conformitate cu Legea Învățământului Superior din 2023 și că, în același timp, lucrează la îmbunătățirea condițiilor din campus și din sălile de curs.

