Protest al studenților de la Universitatea Transilvania din Brașov. Li se cere prezență obligatorie, dar nu au loc în săli

Stiri actuale
23-10-2025 | 08:57
×
Codul embed a fost copiat

Peste o sută de studenți ai Universității Transilvania din Brașov au ieșit în stradă, nemulțumiți de condițiile de studiu și de orar. Noul regulament impune prezența obligatorie, așa că sălile ar fi devenit neîncăpătoare.  

autor
Ciprian Pârvu

În plus, pentru că au cursuri toată ziua, studenții care lucrează spun că riscă să rămână fără joburi.

Conducerea universității susține că noile reguli respectă Legea Învățământului Superior și că multe probleme semnalate sunt „temporare”.

Pe rețelele sociale au fost distribuite imagini din sălile de curs în care studenții stau fie înghesuiți în bănci, fie în picioare.

Dar și cu holurile (TC 01/27) unde tavanul stă să cadă.

Citește și
PROTEST STUDENTI - TIMISOARA - 1
Protest al studenţilor în Timişoara. Au organizat în centrul oraşului "parastasul" Justiției

Protestul a fost organizat de o comunitate online de studenți, care cer condiții mai bune, flexibilitate și o comunicare mai eficientă din partea conducerii universității.

Răzvan Pirtea, organizator protest: „Noi ne dorim să muncim, dar să și studiem. Orarul, la fel, nu ne permite să lucrăm nici măcar un job part-time. Mulți dintre noi avem zile cu 12 ore, unii au zile chiar până la 10 seara.”

Rectorul universității a ieșit în mijlocul studenților, pentru a clarifica situația.

Rector: „Deci, dragii mei, învățământul cu frecvență înseamnă frecvența în universitate, nu în altă parte.”

Protestatar: „Tu vrei să-mi spui că am cursuri obligatorii, dar unde stau? Suntem 100 de oameni într-o sală de curs, stăm și scriem pe pereți, stau și scriu, stau pe jos și scriu pe genunchi.”

Studenții s-au plâns și de taxe.

Protestatar: „Taxa a crescut exponențial, înainte era 2700 de lei și acum ajunge la 4000 de lei, aproape dublu.”

Conducerea universității a precizat că noile reguli privind prezența sunt în conformitate cu Legea Învățământului Superior din 2023 și că, în același timp, lucrează la îmbunătățirea condițiilor din campus și din sălile de curs.

Ce înseamnă dacă o femeie „întreabă de Andrea” într-un local din Iași. Campania se extinde la nivel național

Sursa: Pro TV

Etichete: protest, studenti, brasov, universitate,

Dată publicare: 23-10-2025 08:51

Articol recomandat de sport.ro
S-a retras din tenis și s-a căsătorit cu „cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
S-a retras din tenis și s-a căsătorit cu „cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
Citește și...
Protest al studenților din Cluj, privind revenirea în totalitate la cursurile față în față. Ce au cerut aceștia
Stiri Diverse
Protest al studenților din Cluj, privind revenirea în totalitate la cursurile față în față. Ce au cerut aceștia

Peste 100 de studenți ai Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca au ieșit, luni, în stradă.

Protest al studenţilor în Timişoara. Au organizat în centrul oraşului
Stiri actuale
Protest al studenţilor în Timişoara. Au organizat în centrul oraşului "parastasul" Justiției

Un protest inedit a avut loc sâmbătă seara la Timişoara. Peste 200 de studenţi din toate colţurile ţării s-au strâns în centrul oraşului şi au organizat "parastasul" Justiției.

Greva japoneza la Universitatea de Vest din Timisoara. Ce nemultumiri au studentii
Timiș
Greva japoneza la Universitatea de Vest din Timisoara. Ce nemultumiri au studentii

 Studentii de la Universitatea de Vest din Timisoara au intrat astazi in salile de curs, purtand banderole albe, legate de brate, in semn de protest. Prin acest fel ei se alatura profesorilor care au iesit in strada, nemultumiti de saracia in care traiesc.

Organizatiile studentesti din Timisoara stau departe de proteste: “Nu dorim asocieri politice”
Timiș
Organizatiile studentesti din Timisoara stau departe de proteste: “Nu dorim asocieri politice”

Cele mai importante organizatii de studenti de la nivel local spun ca nu vor sa ia parte la manifestatiile din ultimele zile. Motivatia este simpla, spun ei. Nu vor sa fie asociati cu nicio culoare politica.

Recomandări
Alegeri parțiale la Primăria Capitalei. Guvernul va aproba data şi calendarul scrutinului. DOCUMENTE
Stiri actuale
Alegeri parțiale la Primăria Capitalei. Guvernul va aproba data şi calendarul scrutinului. DOCUMENTE

Guvernul urmează să aprobe o hotărâre privind organizarea pe 7 decembrie a alegerilor locale parţiale pentru primarul general al municipiului Bucureşti, preşedintele Consiliului Judeţean Buzău şi pentru primari în unele circumscripţii electorale.

 

Incident la Ambasada Rusiei din București. Un bărbat drogat a încercat să pătrundă cu forța, în interior
Stiri actuale
Incident la Ambasada Rusiei din București. Un bărbat drogat a încercat să pătrundă cu forța, în interior

Un bărbat a încercat să intre cu forța în interiorul Ambasadei Rusiei din București, aflată în Sectorul 1 al Capitalei. Incidentul a avut loc în jurul orei 03:15. La fața locului a ajuns și Brigada Antiteroristă.

Cine sunt „băieţii răi” care ar putea deraia summitul UE de joi. Patru lideri europeni sunt „suspecţii de serviciu”
Stiri externe
Cine sunt „băieţii răi” care ar putea deraia summitul UE de joi. Patru lideri europeni sunt „suspecţii de serviciu”

Ca de obicei, summitul UE de joi seamănă mai degrabă cu unul al dezbinării. Doar că, de data aceasta, nu doar „suspecţii de serviciu” ameninţă să blocheze maşinăria bruxelleză, de la banii pentru Ucraina până la ţintele climatice.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 22 Octombrie 2025

46:20

Alt Text!
La Măruță
22 Octombrie 2025

01:31:13

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
22 Octombrie 2025

01:44:36

Alt Text!
ePlan
Ediția 3

15:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28