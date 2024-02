Numărul elevilor la învățământul dual ar putea crește de cinci ori până în 2030. Ce avantaje au elevii

Numeroase contracte sunt încheiate între școlile cu profil tehnologic și ateliere auto sau firme, care îi susțin pe copii cu burse timp de 4 ani, până la absolvirea liceului.

Ministerul Educației va găsi astfel mai ușor locuri pentru elevii care iau note mici la examenul de la finalul clasei a opta și va restrânge treptat accesul în liceele teoretice.

Directorii liceelor tehnologice care derulează deja programe duale au fost chemați la discuții cu șefii din educație pentru a crea un calendar de extindere accelerată a acestei forme de școlarizare.

Marinela Culea, directorul Liceului Tehnologic „Cezar Nicolau”: „Au nevoie, într-adevăr, de lucrători, dar dacă investesc mult într-un copil și acel copil merită, cu siguranță îi susțin. Am avut exemple ca acel copil să dea și la facultate”.

Elev: „Am stabilit 100% că ajung aici și continui apoi cu liceul și cu facultatea, dacă pot”.

Liceenii încadrați în învățământul dual au și avantajul unor burse mai mari, decât colegii din școli profesionale clasice. Primesc 300 de lei de la stat și alți 300 de la operatorul economic.

Elev: „Primesc în jur de 600 de lei bursă, că am două burse. Nu am știut absolut nimic despre mecanică înainte, totul am învățat de la liceu”.

​Premierul a anunțat că ținta este să avem 50.000 de locuri peste cinci ani pentru învățământul dual. Pe de o parte, ca să fie acoperite nevoile mediului de afaceri.

Pe de altă parte, și aici e nevoie de un exercițiu de sinceritate ca să fie absorbiți absolvenții de gimnaziu care iau note foarte mici la Evaluarea Națională și n-ar face față exigențelor unui liceu teoretic. Statul român e însă dator să le asigure și lor școli duale cu profesori competenți și o bază materială solidă.

Reporter: Cât ai luat la Evaluarea Națională?

Elev: „În jur de 6”.

Reporter: Puteai să intri la un liceu teoretic.

Elev: „Da, dar am vrut să învăț o meserie”.

Trei sferturi dintre absolvenții profilurilor duale se angajează imediat ce au diploma în mână. Salariul primit, plus bacșișurile, depășește deseori 5.000 de lei, în primul an, pentru un mecanic auto, un electrician sau un instalator.

