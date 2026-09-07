Deși majoritatea elevilor vor încheia activitatea didactică pe 18 iunie 2027, noul ciclu vine cu o provocare majoră pentru generația care intră în clasa a IX-a, aceasta fiind prima care studiază după un curriculum complet nou, în condițiile în care manualele școlare vor ajunge cu întârziere în unitățile de învățământ, arată news.ro.

Ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian, a recunoscut că situația manualelor nu este ideală, explicând că procedurile de achiziție pentru cele 113 loturi noi durează în mod obișnuit între 7 și 10 luni. El a estimat că variantele digitale vor fi disponibile în a doua parte a lunii septembrie, iar cele tipărite în a doua parte a lunii octombrie.

Pentru a acoperi acest decalaj, Dimian a precizat că profesorii se pot baza pe recapitularea cunoștințelor din gimnaziu și pe resursele educaționale digitale. Începând de luni, liceele vor primi și materiale suport, precum „Scrisoarea metodică”, reperele metodologice și ghidul „Organizare cu sens”.

Referitor la noul curriculum, ministrul a subliniat efortul depus pentru aprobarea a 691 de programe școlare noi în ultimele șase luni. Deși a admis că acestea nu sunt perfecte, el a punctat importanța predictibilității, mai ales pentru viitorul examen de Bacalaureat din 2030, al cărui cadru a fost deja publicat pentru actualii elevi de clasa a IX-a.

„Elevii trebuie să știe, atunci când pornesc la drum, care sunt regulile și ce îi așteaptă la capătul lui. Sper să ne obișnuim cu această normalitate”, a declarat Mihai Dimian.

Calendarul modulelor și noutățile examenelor

Potrivit Ordinului nr. 3194/2026, anul școlar este împărțit în cinci module, separate de vacanța de toamnă, cea de iarnă, o vacanță de schi de o săptămână stabilită de inspectoratele școlare și vacanța de primăvară.

Excepție de la data finală de 18 iunie fac clasele terminale. Elevii de clasa a VIII-a vor încheia cursurile pe 11 iunie 2027, iar cei de clasa a XII-a, pe 4 iunie 2027.

Calendarul examenelor aduce o noutate semnificativă pentru Bacalaureat, ale cărui probe de competențe lingvistice și digitale vor debuta în premieră în luna aprilie 2027, urmând ca probele scrise să aibă loc în iunie. Evaluarea Națională pentru absolvenții de gimnaziu va avea loc tot în iunie, cu prima probă scrisă la Limba și literatura română programată pentru 22 iunie 2027.

Unde se duc Nicușor Dan și ministrul Dimian

În prima zi de școală, oficialitățile vor fi prezente în unitățile de învățământ. Ministrul Mihai Dimian va vizita câteva instituții din județul Prahova, inclusiv Școala Gimnazială din Mărgineni și Liceul Tehnologic Energetic „Elie Radu” din Ploiești. Președintele Nicușor Dan va merge, conform agendei prezidențiale, la Școala Gimnazială nr. 1 din comuna Curcani, județul Călărași.

Fostul ministru Funeriu vrea meditații organizate

Pe fondul acestui start de an, fostul ministru al Educației, Daniel Funeriu, a lansat un apel la realism, considerând că ar fi „extraordinar” ca politicienii și sindicatele să reușească anul acesta școlar „să iasă din ipocrizie”, vizând în special numirile politice din inspectorate.

Funeriu a propus câteva măsuri urgente, printre care reglementarea Evaluării Naționale pe patru probe și încurajarea meditațiilor într-un cadru legal, prin vouchere pentru copiii din medii defavorizate. De asemenea, el a criticat aspru vidul legislativ privind examenul de admitere în clasa a V-a, numindu-l „o rușine națională”, și a susținut necesitatea mutării clasei a IX-a în ciclul gimnazial pentru a elibera locuri în liceele de top.