Reprezentanţii municipalităţii îi roagă pe bucureşteni să plece „din timp” spre şcoală sau grădiniţă, să respecte indicaţiile poliţiştilor din teren şi să evite oprirea pe benzile de circulaţie la coborârea celor mici, relatează News.ro.

„Mulţumim şi un an şcolar pentru copii cu multe rezultate bune la învăţătură!”, mai spun edilii Capitalei.

Potrivit unei informări a Primăriei municipiului Bucureşti, în acest plan de fluidizare a traficului cu Brigada Rutieră pentru prima zi de şcoală din noul an 2026-2027,

Sunt incluse Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti şi poliţiile locale de la sectoarele 1, 2, 3, 5 şi 6.

Echipajele Poliţiei Locale a Capitalei vor fi în intersecţiile: Bd. N. Titulescu cu Str. Dr. Iacob Felix; Şoseaua Virtuţii cu Str. Orşova; Şoseaua Virtuţii cu Splaiul Independenţei; Bd. Iuliu Maniu cu Bd. Geniului (după-amiaza).

Echipajele Poliţiei Locale a Sectorului 1 se vor afla în zonele: Şos. Chitilei – Bd. Bucureştii Noi; Str. N. Caramfil – Bd. Aerogării; Şos. N. Titulescu – Bd. Banu Manta; Str. Turda – Bd. Ion Mihalache; Bd. Mareşal Alexandru Averescu – Bd. Mărăşti;

Poliţiştii locali de la Sectorul 2 vor fi pe Şoseaua Colentina – Str. Ziduri Moşi; Bd. Mihai Bravu – Bd. Ferdinand; Şos. Colentina – Piaţa Obor; Şos. Colentina – Str. Teiul Doamnei, cei de la Sectorul 3, în zona Şos. Industriilor – Şos. Dudeşti-Pantelimon – Bd. Basarabia; Şos. Dudeşti – Pantelimon – semafor Dedeman; Şos. Dudeşti – Pantelimon – Şos. Gării Căţelu.

În Sectorul 5, poliţiştii locali acţionează la Rond Şos. Alexandriei; pe Calea Rahovei – Str. Progresului; Calea Rahovei – Bd. Tudor Vladimirescu; Calea 13 Septembrie – Str. Mihail Sebastian; Calea 13 Septembrie – Str. Progresului; Calea 13 Septembrie – Şos. Panduri, iar în Sectorul 6 oamenii legii vor fi prezenţi în zonele Bdul Timişoara – Bd. Paul Teodorescu; Bdul Iuliu Maniu – APACA; Pod Grozăveşti şi Piaţa Leu.

Potrivit sursei citate, planul de circulaţie este coordonat de Brigada Rutieră.

„Vă rugăm să plecaţi din timp spre şcoală sau grădiniţă, să respectaţi indicaţiile poliţiştilor din teren şi să evitaţi oprirea pe benzile de circulaţie la coborârea celor mici. Mulţumim şi un an şcolar pentru copii cu multe rezultate bune la învăţătură!”, mai spun reprzentanţii Primăriei Capitalei.