Totul a pornit de la formularea „vor asigura”, adresată unităților școlare din Cluj-Napoca în document. Reprezentanții instituției spun că a fost, de fapt, o invitație. Ministrul Educației consideră că formularea dă impresia unei obligații și trebuia să fie clară.

Documentul trimis de Inspectoratul Școlar Cluj unităților de învățământ din Cluj-Napoca îi anunța pe directorii școlilor când, unde și de la ce oră va avea loc slujba de binecuvântare a începutului de an școlar, care va fi oficiată de Înaltpreasfințitul Andrei. Apoi este specificat că „Unitățile școlare din municipiul Cluj-Napoca vor asigura participarea unei clase de elevi sub supravegherea și purtarea de grijă a profesorului de religie.”

Femeie: „Mi se pare un pic, destul de forțat, să zic așa… nu liber, nu liberă alegere.”

Bărbat: „Nu consider că este ceva negativ și nu cred că face rău.”

Mira Pălimariu, Consiliul Județean al Elevilor Cluj, prin WMT Biserica: „Consiliul Județean al Elevilor Cluj consideră că promovarea religiei nu trebuie realizată prin instituții precum Inspectoratul Școlar Județean, fiindcă sistemul educațional este laic.”

Ulterior, inspectoratul școlar a venit cu clarificări.

Amalia Gurzău, purtător de cuvânt ISJ Cluj: „Adresa Inspectoratului Școlar Județean Cluj transmisă unităților școlare nu are caracter obligatoriu, ci este o invitație.”

O reacție a venit și de la ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, care spune că formularea inspectoratului școlar generează impresia unei obligații și că trebuia să fie clară în privința caracterului facultativ al participării la eveniment.

Corespondent Știrile PRO TV: „Mitropolitul Clujului ne-a transmis că nu știa despre acest document trimis de către inspectorat tuturor școlilor și că nici nu a solicitat inspectoratului să trimită astfel de notificări pentru ca elevii să fie prezenți aici, la Mitropolie, în prima zi de școală.”

ÎPS Andrei Andreicuț, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului: „Sigur că noi dorim ca ei să vină, dar nu constrânși.”

Aproape trei milioane de elevi și preșcolari din toată țara încep școala luni.