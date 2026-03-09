„Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) anunţă organizarea unui manifest pentru educaţie în data de 14 martie, începând cu ora 19:00, în Piaţa Victoriei, Bucureşti, ca reacţie faţă de intenţia Guvernului României de a aloca educaţiei, prin bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru anul curent, un buget cu aproximativ 3 miliarde de lei mai puţin decât cel acordat în anul precedent, conform datelor apărute în spaţiul public”, a transmis, luni, într-un comunicat de presă organizaţia studenţească.

Trebuie precizat că deși Legea Educației Naționale nr. 1/2011 prevedea alocarea a minimum 6% din PIB, acest prag nu a fost atins niciodată. Noua Lege a Învățământului Preuniversitar (198/2023) a schimbat raportarea, prevăzând un minim de 15% din cheltuielile Bugetului General Consolidat, obiectiv de asemenea amânat prin ordonanțe de urgență.

Studenţii reclamă că „educaţia se confruntă cu o serie de măsuri de austeritate adoptate încă din anul precedent, care au afectat în mod direct drepturile şi condiţiile academice ale studenţilor”.

„Printre acestea se numără limitarea reducerii de 90% la transportul feroviar doar pe ruta dintre domiciliu şi centru universitar, reducerea cu aproximativ 52% a fondului de burse şi protecţie socială, eliminarea posibilităţii studenţilor înmatriculaţi pe locuri cu taxă de a beneficia de burse, precum şi finanţarea burselor doar pe durata activităţilor didactice, şi nu pe întregul an calendaristic, măsuri care cresc presiunea financiară asupra studenţilor şi afectează accesul echitabil la studii universitare”, au mai transmis studenţii.

Potrivit acestora, deciziile adoptate de Guvernul României în ultimul an au avut un impact semnificativ asupra întregului sistem educaţional, afectând atât învăţământul universitar, cât şi cel preuniversitar.

„Măsurile de reducere a finanţării şi politicile de austeritate implementate au generat dificultăţi suplimentare pentru elevi, studenţi şi cadre didactice, amplificând problemele structurale existente şi punând în pericol capacitatea sistemului educaţional de a oferi condiţii adecvate pentru desfăşurarea procesului didactic”, au mai transmis studenţii.

ANOSR face apel la studenţii din întreaga ţară, precum şi la întreaga comunitate din educaţie să se alăture manifestului, „pentru a transmite un mesaj ferm privind necesitatea acordării unei finanţări adecvate educaţiei”.

Totodată, organizaţiile studenţeşti membre ANOSR vor anunţa în perioada următoare organizarea unor acţiuni similare şi în celelalte centre universitare din ţară, în semn de solidaritate a comunităţii studenţeşti.

Partidele din Coaliţie discută în această perioadă despre alocările bugetare, la finalul discuţiilor urmând ca Legea bugetului să fie trimisă în Parlament.