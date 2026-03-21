Ei au plecat acasă în vacanța dintre semestre pentru a-și vizita familiile și au rămas blocați în zona de conflict.

În jur de 30 de studenți străini de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați au reușit să se întoarcă în aceste zile la cursuri din Orientul Mijlociu.

Ei au plecat acasă în vacanţa dintre semestre și au rămas blocați acolo din cauza războiului. În această situație s-a aflat și Mohammad Samara, student în anul 5 la Medicină.

Mohammad Samara, student anul 5 medicină: „Cea mai mare teamă a mea a fost să nu pierd semestrul de aici din România. În zona noastră a fost liniște, nu au fost complicații. Singura problemă a fost atacul Iranului către Israel, care a trecut pe deasupra Iordaniei.”

Printr-o experiență similiară a trecut și Ahmad Kanaan.

Ahmad Kanaan, student anul 2 medicină: „Când am plecat în vacanță, aveam rezervare să mă întorc după o săptămână sau două. Din cauza războiului am rămas blocat acolo și nu m-am putut întoarce timp de încă o lună.”

De altfel, mulți tineri din aceste zone aleg să studieze la Galați. În cadrul evenimentului „Around the World" au putut să-și prezinte tradițiile.