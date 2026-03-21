Au putut să parcurgă traseul aplicativ pentru admiterea la școlile de profil, iar viitorii lor colegi le-au oferit sfaturi.

„Când ajungem aici rugămintea să flexăm umerii, exact, exact asta e poziția mea stabilă" le explica unul din polițiști.

14 tineri care vor să devină polițiști au acceptat provocarea de a simula proba sportivă pentru admiterea la școlile de profil.

Alexandra, studentă: „Ne ajută să ne dezvoltăm abilitățile motrice. De mică mi-am dorit să devin polițistă, partea cu manechinul mi s-a părut foarte dificilă.”

Răzvan, elev: „Te solicită foarte mult și dacă nu ai pregătire fizică suficientă nu poți să faci față la tot traseul”

Rareș, elev: „Încet, încet o să mă apropii de rezultatele dorite și o să reușesc să intru la subofițeri la poliție, e un job stabil, un job foarte interesant și care te disciplinează."

Tinerii au primit sfaturi de la polițiști cu experiență în domeniu: „Sperăm că pe viitor să deveniți partea din poliția din Alba Iulia."

Comisar- șef Constantin Ilea, inspector șef IPJ Alba: „Îi ajută foarte mult pentru că practic timpul parcurs se transformă în notă. Se va face o medie între parcurgea testului de cunoștințe teoretice și partea sportivă."

Proiectul „Polițist pentru o zi" a devenit deja o tradiție.