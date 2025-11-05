Cum vor arăta subiectele la Evaluarea Națională și Bacalaureat în 2026. Ministerul Educației a publicat modelele
Ministerul Educaţiei a publicat, miercuri, modele de subiecte pentru examenele naţionale. Ele sunt disponibile pe site-ul instituției.
„Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare a publicat modele de subiecte pentru evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2025-2026 (EN VIII) şi examenul naţional de bacalaureat”, anunţă, miercuri, Ministerul Educaţiei, într-o postare pe Facebook.
Modele de subiecte
Evaluare Națională:
Română
model subiect limba romana clasa a VIII-a [pdf]
Mate
model subiect mate clasa a VIII-a [pdf]
Bacalaureat:
Română:
Uman
model subiect limba romana Bac - uman [pdf]
Real
model subiect limba romana clasa a VIII-a [pdf]
Mate
Istorie
model subiect istorie Bac [pdf]
Calendarul examenelor naționale
Evaluarea Naţională se va desfăşura în perioada 22-26 iunie 2026, cu afişarea primelor rezultate în 2 iulie şi a celor finale în 9 iulie.
Înainte, va avea loc simularea oficială a exemenului.
Bacalaureatul va începe în 8 iunie 2026, cu evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală, iar probele scrise se vor desfăşura între 29 iunie şi 3 iulie, primele rezultate urmând să fie afişate în 7 iulie, iar cele finale în 13 iulie.
Modelele sunt disponibile pe site-ul https://subiecte.edu.ro
Evaluare naţională: https://subiecte.edu.ro/.../evaluarenat.../modeledesubiecte/
Bacalaureat: https://subiecte.edu.ro/2026/bacalaureat/modeledesubiecte/
