Cum vor arăta subiectele la Evaluarea Națională și Bacalaureat în 2026. Ministerul Educației a publicat modelele

05-11-2025 | 13:11
Ministerul Educaţiei a publicat, miercuri, modele de subiecte pentru examenele naţionale. Ele sunt disponibile pe site-ul instituției.

Lorena Mihăilă

„Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare a publicat modele de subiecte pentru evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2025-2026 (EN VIII) şi examenul naţional de bacalaureat”, anunţă, miercuri, Ministerul Educaţiei, într-o postare pe Facebook.

Modele de subiecte

Evaluare Națională:

Română

model subiect limba romana clasa a VIII-a [pdf]

Mate

model subiect mate clasa a VIII-a [pdf]

Bacalaureat:

Română:

Uman

model subiect limba romana Bac - uman [pdf]

Real

model subiect limba romana clasa a VIII-a [pdf]

Mate

model subiect mate Bac [pdf]

Istorie

model subiect istorie Bac [pdf]

Calendarul examenelor naționale

Evaluarea Naţională se va desfăşura în perioada 22-26 iunie 2026, cu afişarea primelor rezultate în 2 iulie şi a celor finale în 9 iulie.

Înainte, va avea loc simularea oficială a exemenului.

Bacalaureatul va începe în 8 iunie 2026, cu evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală, iar probele scrise se vor desfăşura între 29 iunie şi 3 iulie, primele rezultate urmând să fie afişate în 7 iulie, iar cele finale în 13 iulie.

Modelele sunt disponibile pe site-ul https://subiecte.edu.ro

Evaluare naţională: https://subiecte.edu.ro/.../evaluarenat.../modeledesubiecte/

Bacalaureat: https://subiecte.edu.ro/2026/bacalaureat/modeledesubiecte/

