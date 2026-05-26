Dacă profesorii încă încearcă să înțeleagă fenomenul, elevii folosesc inteligența artificială inclusiv la ore.

În aceste condiții, cei din Ministerul Educației, pregătesc un ghid pentru școli, dar încă nu se știe ce va cuprinde. În alte țări, din această toamnă AI-ul va fi utilizat mai mult în timpul orelor chiar de către dascăli.

Elev: „Am rugat Chat GPT-ul să îmi structureze un proiect la latină, cum a influențat limba latină termeni moderni”.

Elev: „Am folosit pentru a face un proiect la psihologie”.

Indiferent de materie, elevii au transformat aplicațiile de inteligență artificială în asistenți personali.

Profesorii confirmă că inteligența artificială este folosită în rezolvarea sarcinilor pentru școală încă din clasa a 4-a. Recomandă folosirea acestor aplicații pentru predare și explicații suplimentare, nu și pentru teme, pentru ca elevii să nu își piardă creativitatea și gândirea critică.

Ionela Neagoe, directoarea Colegiului Național Gheorghe Lazăr: „Exprimările sunt seci, fade, tipizate, nu ai cum să nu recunoști că un text e făcut cu Chat GPT. Am găsit o ofertă pentru un sistem de antiplagiat care e folosit și la universități și care și verificarea Chat GPT. Însă e foarte scump”.

La rândul lor specialiștii avertizează că în doi ani, diferența dintre elevii din marile orașe și cei din mediul rural ar putea deveni imposibil de recuperart daca Inteligenta Artificiala nu vă fi integrata în scoli.

Mihai Dimian, ministrul Educației: „Suntem în proces de finalizare a unui astfel de ghid care să fie folositor și pentru profesori și elevi. E un ghid la nivelul UE și noi preluăm parțial elementele din ghid.”

Toate sistemele de educație din Europa încearcă să se adapteze și să găsească soluții. În Franța, de pildă, autoritățile admit că a crescut frauda la examene cu 30% din cauza folosirii inteligenței artificiale.

Problema este că la fel că în Franța și la noi estes folosit frecvent la teste AI-ul din aplicațiile utilizate de adolescenți, care însă livrează doar informația, dar nu dă și sursele.