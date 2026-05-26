Bruiajul agresiv a fost însă contracarat de piloții Forțelor Aeriene Române, care au reușit să aterizeze în siguranță. Radu Miruță susține că astfel de incidente sunt tot mai dese, inclusiv în zona Mării Negre, și nu vizează doar avioanele, ci și navele.

Cu doar o jumătate de oră înainte să aterizeze în Lituania, avionul Spartan care decolase de la Baza Aeriană 90 Otopeni și în care se aflau ministrul Apărării Naționale și mai mulți ofițeri de rang înalt a fost ținta unui bruiaj agresiv provenit de la Kaliningrad, în Federația Rusă.

Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale: „S-a observat un bruiaj puternic care poziționa practic GPS-ul și avionul pe alte coordonate. S-a activat GPS-ul militar. Și GPS-ul militar a fost un pic perturbat de acest bruiaj, dar nu suficient încât să ne ducă la destinație. Utilizând acest GPS am ajuns în siguranță cu avionul militar pe baza aeriană unde aveam destinația”.

Zborul militar organizat pentru ministrul Apărării a fost asigurat și de două avioane F-16 Fighting Falcon. Iar la aterizare, piloții militari ai Spartanului s-au bazat pe experiența și pregătirea lor, pentru că bruiajul le indica pista într-o cu totul altă direcție.

Corespondent PRO TV: „Piloții Forțelor Aeriene susțin că acest bruiaj agresiv care vizează în special comunicațiile este dovada vie a războiului electronic purtat de Federația Rusă și poate pune în stare de risc mai ales aterizările. Dar și că, spre deosebire de avioanele militare care au sisteme antibruiaj, aeronavele civile se bazează, în aceste zone, și mai mult pe măiestria piloților pentru a pune la sol aparatele de zbor în condiții de maximă siguranță”.

Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale: „E și traficul naval care e afectat, că și navigația se întâmplă tot pe coordonate GPS. Multe nave au sisteme antibruiaj, unele probabil că nu. E o realitate cu care ne confruntăm de o bună perioadă de timp”.

Mugurel Bălan, cofondator firmă spațială: „Baloanele noastre lansate din zona Buzău, după altitudinea undeva înspre 10-12.000 de metri. Se teleportau brusc în Crimeea”.