Interzic inclusiv pantofii cu toc în siturile arheologice. În același timp, cei care călătoresc cu mașina și comit o greșeală de două ori plătesc mai mult. Pe de altă parte, patronii de restaurante și terase se pregătesc de deschiderea sezonului de vară cu prețuri mai mari.

În Thassos, una dintre destinațiile apreciate de români, patronii de taverne pregătesc terasele. Lângă, turcoazul mării ne trimite cu gândul direct la vacanță.

Deocamdată sunt mai puțini turiști ca anul trecut, însă sezonul oficial începe în luna iunie.

Stelian Muscalu, proprietar tavernă Thassos: „Vremea, așa cum se vede, este superbă, cred că sunt vreo 23 de grade. Apa mării s-a încălzit și ea, colegii mei chiar au făcut o baie mai devreme, are 20 de grade. Turistii români, cei care sunt baza aici în Thassos, vin după 20 iunie, după ce se închid școlile. Ne pregătim intens: se curăță terasele, se refac contractele cu furnizorii, se repară ce s-a stricat peste iarnă.”

Anul acesta bugetul pentru o vacanță în Grecia va fi automat mai mare. Și la ei s-au scumpit alimentele. Așadar, așteptați-vă ca la taverne prețurile să fie mai mari.

În cazul în care mergeți cu mașina, trebuie să știți că pentru folosirea telefonului la volan, nepurtarea centurii de siguranță sau conducerea sub influența alcoolului, amenzile variază între câteva sute de euro și câteva mii.

Dan Adrian Drăgan, reprezentant Forum Grecia: „Turiștii trebuie să știe că atunci când vin în Grecia pot veni cu aceeași trusă medicală ca anul trecut, probabil de la anul vor trebui să o înlocuiască. Amenzile sunt mai mari în Grecia decât în România, însă poliția este mai relaxată când turiștii vin să viziteze și să cheltuiască bani; doar în momentul în care legea este încălcată flagrant, poliția intervine și ia măsurile necesare.”

Pe de altă parte, autoritățile elene au anunțat un program menit să reducă turismul de masă în zonele populare.

Nu se mai poate construi ușor în Rodos, Kos, Santorini și Mykonos.

Printre cele mai discutate măsuri se numără și interzicerea purtării pantofilor cu toc în siturile arheologice, inclusiv pe Acropole.