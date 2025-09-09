Ministerul Educației: Cursurile se desfășoară normal în majoritatea școlilor, cinci unități au activitatea parțial afectată

09-09-2025 | 19:12
scoala

Marți, cursurile au decurs normal în 98,2% din cele aproximativ 5.700 de școli de stat, anunță Ministerul Educației, care monitorizează protestele profesorilor.

Aura Trif

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a transmis, marţi seară, că, în contextul protestelor anunţate/derulate de federaţiile sindicale din învăţământ, monitorizează constant modul în care se desfăşoară activitatea în unităţile şcolare.

”Astfel, conform datelor transmise de inspectoratele şcolare judeţene/al Municipiului Bucureşti, în data de 8 septembrie copiii au fost primiţi în unităţile şcolare în care s-au prezentat, iar majoritatea au ales să organizeze şi festivităţi de începere a anului şcolar. În data de 9 septembrie, cursurile şcolare se desfăşoară normal în 98,2% dintre cele circa 5.700 de unităţi de învăţământ de stat cu personalitate juridică din ţară, procesul didactic fiind, practic, neafectat. Potrivit aceloraşi date comunicate de către ISJ/ISMB, doar în 1.8% unităţi de învăţământ se derulează diferite formule de boicot, activitatea fiind afectată partial, respectiv total (5 şcoli, toate în judeţul Dolj)”, a arătat sursa citată.

Ministerul Educaţiei a menţionat că face demersurile necesare pentru a răspunde problemelor ridicate de cadrele didactice.

Pentru mii de profesori din toată țara, sala de clasă a fost, luni, Piața Victoriei. În loc să-și întâmpine elevii în prima zi de școală, au protestat împotriva schimbărilor recente, introduse în sistemul de educație, prin legea 141. Nemulțumiți de schimbări, protestatarii cer demisia ministrului Educației și amenință cu greva generală.

Manifestanții au străbătut centrul Bucureștiului, iar o delegație a intrat la discuții cu președintele Nicușor Dan.

Ministrul David a declarat tranșant că mitingul nu va anula măsurile deja introduse în învățământ, și că toți angajații din sistem ar trebui să își respecte angajamentul de a lucra în interesul copilului.

A doua zi de cursuri a fost sau n-a fost, în funcție de școala și clasa în care învață copilul.

