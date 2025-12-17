Ministerul Educaţiei a aprobat 60 de milioane de euro din fonduri UE pentru bursele sociale ale studenţilor. Reacţia ANOSR

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) atrage atenţia Guvernului, printr-un comunicat de presă, că această sumă „nu înlocuieşte responsabilitatea de a aloca, prin Legea bugetului de stat pentru 2026, un fond de burse şi protecţie socială ancorat la nevoile reale ale studenţilor”.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC), în calitate de iniţiator al demersurilor de consolidare a politicilor sociale pentru studenţi, anunţă aprobarea de către Comisia Europeană a finanţării suplimentare solicitate, de 60 de milioane de euro, prin Programul Educaţie şi Ocupare (PEO).

Burse sociale pentru 40.000 de studenți

Această sumă va asigura plata burselor sociale pentru aproximativ 40.000 de studenţi proveniţi din medii vulnerabile în anul 2026. MEC estimează ca primele plăţi să fie efectuate cel târziu în luna februarie a anului 2026.

„În acest mod, fondul de burse în noul an va fi nominal şi în practică apropiat de anii 2024 şi 2025 (după redimensionare) şi cu aproximativ 35% mai mare decât în anul 2023, având acces la acesta atât studenţii la buget, cât şi studenţii la taxă”, precizează MEC.

Ministerul Educaţiei mai arată că în urma dialogului purtat cu Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) şi Comisia Europeană, a fost agreată, la solicitarea MEC, cofinanţarea acestor drepturi sociale din Fondul Social European Plus (FSE+).

„Această măsură reprezintă un pas decisiv în implementarea viziunii Ministerului Educaţiei şi Cercetării de a facilita accesul la studii universitare şi de a reduce riscul de abandon şcolar din motive economice, lucru important în condiţiile crizei fiscal-bugetare traversate de România”, se precizează în comunicat

Aceeaşi sursă menţionează că ministrul Daniel David mulţumeşte vicepreşedintelui Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, precum şi tututor celorlalţi parteneri de dialog pentru sprijinul şi deschiderea arătate faţă de soluţia propusă de minister, care va contribui „la creşterea calităţii actului de educaţie în zona universitară”.

De asemenea, ministrul a solicitat unităţilor din subordine să pregătească procedurile de implementare, astfel încât prima plată să fie făcutăă cel târziu în luna februarie a anului 2026, pentru luna ianuarie.

Ce spun studenţii

Pe de altă parte Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) atrage atenţia Guvernului României, în contextul acestui anunţul al Ministerului Educaţiei, că suma de 60 de milioane de euro nu înlocuieşte responsabilitatea de a aloca, prin intermediul Legii bugetului de stat pentru anul 2026, un fond de burse şi protecţie socială ancorat la nevoile reale ale studenţilor.

Studenţii susţin că prin măsurile de austeritate instituite, Guvernul a provocat o scădere a fondului de burse şi protecţie socială de peste 50% în rândul studenţilor. Aceştia reamintesc că facilităţile pentru transportul feroviar al studenţilor au fost acordate limitat începând cu 1 ianuarie 2025, doar pe ruta centru universitar - domiciliu.

ANOSR precizează că sistemul de burse a fost „constant subfinanţat” prin raportare la coşul minim de trai al unui student, fondul alocat în 2024 fiind cu aproape jumătate mai redus faţă de fondul necesar pentru a acorda acelaşi număr de burse în cuantumul minim de 1588 lei/lună (reprezentând estimările coşului minim al studentului pentru asigurarea tuturor cheltuielilor de trai).

„Fondul de burse va scădea cu 52,12% faţă de valoarea care ar fi trebuit acordată prin alocarea a 10% din salariul minim brut pe o perioadă de 12 luni, date fiind scăderea valorii costului standard la 10% din salariul minim net, precum şi a perioadei de acordare. Numărul de studenţi beneficiari de burse va scădea, ca urmare a diminuării fondului de burse, cu peste 44.000. Fondul de burse s-a menţinut la acelaşi procent din bugetul general consolidat şi din valoarea PIB în ultimii 3 ani. Scăderea fondului de burse provocată de modificarea modului de calcul prin raportarea la salariul minim net, dar şi prin acordarea subvenţiei per student bugetat doar pe perioada desfăşurării activităţilor didactice are un impact bugetar redus prin raportare la valoarea deficitului bugetar, contribuind cu doar 0,2%. Niciodată nu a existat cadrul legal care să împiedice studenţii de pe locurile cu taxă să beneficieze de burse”, se arată în comunicatul ANOSR.

