Asociația DWK Fit For Future, care reunește 15 companii germane din zona Brașovului, cere Parlamentului completarea legii învățământului pentru a putea acorda în continuare 12.000 de burse tehnologice elevilor din regiune.

Asociația transmite parlamentarilor că este nevoie de completarea urgentă a Legii nr. 198/2023 pentru garantarea continuării bursei tehnologice pentru elevii din învățământul tehnologic dual.

”Vidul legislativ creat după reorganizarea sistemului de învățământ pune în pericol acordarea bursei tehnologice pentru aproximativ 12.000 de elevi începând cu anul școlar 2026-2027.

Companiile care au construit și susținut modelul de succes al Școlii Profesionale Germane Kronstadt din Brașov, după peste 12 ani de investiții și implicare activă în formarea profesională a tinerilor, se văd astăzi nevoite să analizeze ieșirea din acest parteneriat din cauza lipsei unui cadru legislativ predictibil și coerent.

Vă rugăm să sprijiniți inițierea și adoptarea, în regim de urgență, a modificărilor legislative necesare pentru menținerea bursei tehnologice pentru elevii din învățământul tehnologic dual și al acestui model de succes al învățământului”, se arată într-un comunicat al DWK Fit For Future.

DWK Fit For Future reunește companii germane și autorități locale brașovene

Conform propriei prezentări, DWK Fit for Future este un proiect care a fost inițiat în anul 2012 de către Clubul Economic German din Brașov, cu sprijinul autorităților locale (Primăria, Inspectoratul Școlar Județean), Ministerului Educației și al Ambasadei Germane. În prezent, asociația reunește 15 companii de renume care activează în zona Brașov ca parteneri în formarea profesională duală pentru elevii Școlii Profesionale Germane din Brașov (SPGK) și ai Școlii Tehnice Energetice Remus Răduleț (CTERR).

Aceste școli s-au unificat sub numele de Campus Tehnic Brașov – Technischer Campus Brașov (CTB) și au creat un mediu educațional unic, care are ca scop pregătirea elevilor pentru o carieră promițătoare în zece meserii tehnice solicitate: