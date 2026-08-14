Liceele ar putea organiza concursuri de admitere, după Evaluarea Naţională. Ce ar presupune examenul

Conform prevederilor Legii învăţământului preuniversitar, după absolvirea învăţământului gimnazial, elevii susţin obligatoriu Evaluarea Naţională, iar liceele pot organiza concurs de admitere în clasa a IX-a, pentru anumite specializări sau pentru toate specializările, pentru maximum 50% din numărul de locuri atribuite prin planul de şcolarizare, raportat la numărul de formaţiuni de studiu, după susţinerea de către elevi a evaluării naţionale. Potrivit legislaţiei, subiectele pentru probele de admitere sunt unice, elaborate la nivel naţional, de către Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare.

„Admiterea la liceu şi evaluarea naţională organizată la finalul clasei a VIII-a se vor desfăşura în conformitate cu prevederile prezentei legi începând cu generaţia de elevi înscrişi în clasa a V-a în anul şcolar 2023 - 2024", se arată în Legea învăţământului preuniversitar.

Potrivit Ministerului Educaţiei şi Cercetării (MEC), având în vedere că generaţia de elevi înscrişi în clasa a V-a în anul şcolar 2023 – 2024 va susţine Evaluarea Naţională şi admiterea la liceu în anul 2027, metodologia introduce şi prevederile necesare pentru organizarea concursului de admitere menţionat în lege.

În proiectul supus consultării publice, perioada propusă pentru desfăşurarea probelor evaluării naţionale este 22 - 25 iunie 2027, afişarea rezultatelor finale fiind programată pe 7 iulie.

Concurs de admitere la liceu

Potrivit MEC, liceele pot organiza concurs de admitere în clasa a IX-a, după susţinerea de către elevi a Evaluării Naţionale, iar unităţile de învăţământ liceal tehnologic şi tehnologic dual pot organiza, înainte de începerea repartizării computerizate, probe suplimentare de admitere.

În conformitate cu prevederile Legii învăţământului preuniversitar nr. 198/2023 cu completările şi modificările ulterioare, probele de admitere sunt probe de aptitudini, pentru admiterea în învăţământul vocaţional, probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, pentru clasele cu regim de predare bilingv şi probe de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă pentru clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, aceste trei probe fiind existente şi în prezent.

Acestora li se adaugă, ca element de noutate, probe suplimentare de admitere pentru admiterea în învăţământul liceal tehnologic şi tehnologic dual şi probe de admitere administrate la nivelul unităţii de învăţământ liceal în cadrul concursului de admitere.

MEC precizează că la probele concursului de admitere administrate la nivelul unităţii de învăţământ liceal pot participa elevii care au obţinut cel puţin nota 5 (cinci) la fiecare probă a Evaluării Naţionale, stabilită după soluţionarea contestaţiilor. Potrivit aceleiaşi surse, concursul de admitere constă în administrarea a două probe, stabilite la nivelul unităţii de învăţământ, care vizează discipline aferente profilului/specializării, selectate din lista prevăzută în Anexa nr. 3 la Metodologia – cadru lansată în consultare.