Liceele ar putea organiza concursuri de admitere, după Evaluarea Naţională. Ce ar presupune examenul

Stiri Educatie
Data publicării:
Data actualizării:
examen, bacalaureat, elevi, bac
Shutterstock

Ministerul Educaţiei anunţă, vineri, că a lansat în consultare publică proiectul Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a repartizării şi a admiterii în învăţământul liceal.

autor
Lorena Mihăilă

Conform prevederilor Legii învăţământului preuniversitar, după absolvirea învăţământului gimnazial, elevii susţin obligatoriu Evaluarea Naţională, iar liceele pot organiza concurs de admitere în clasa a IX-a, pentru anumite specializări sau pentru toate specializările, pentru maximum 50% din numărul de locuri atribuite prin planul de şcolarizare, raportat la numărul de formaţiuni de studiu, după susţinerea de către elevi a evaluării naţionale. Potrivit legislaţiei, subiectele pentru probele de admitere sunt unice, elaborate la nivel naţional, de către Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare.

„Admiterea la liceu şi evaluarea naţională organizată la finalul clasei a VIII-a se vor desfăşura în conformitate cu prevederile prezentei legi începând cu generaţia de elevi înscrişi în clasa a V-a în anul şcolar 2023 - 2024", se arată în Legea învăţământului preuniversitar. 

Potrivit Ministerului Educaţiei şi Cercetării (MEC), având în vedere că generaţia de elevi înscrişi în clasa a V-a în anul şcolar 2023 – 2024 va susţine Evaluarea Naţională şi admiterea la liceu în anul 2027, metodologia introduce şi prevederile necesare pentru organizarea concursului de admitere menţionat în lege. 

În proiectul supus consultării publice, perioada propusă pentru desfăşurarea probelor evaluării naţionale este 22 - 25 iunie 2027, afişarea rezultatelor finale fiind programată pe 7 iulie.

Recomandări Video

Concurs de admitere la liceu

Potrivit MEC, liceele pot organiza concurs de admitere în clasa a IX-a, după susţinerea de către elevi a Evaluării Naţionale, iar unităţile de învăţământ liceal tehnologic şi tehnologic dual pot organiza, înainte de începerea repartizării computerizate, probe suplimentare de admitere.

În conformitate cu prevederile Legii învăţământului preuniversitar nr. 198/2023 cu completările şi modificările ulterioare, probele de admitere sunt probe de aptitudini, pentru admiterea în învăţământul vocaţional, probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, pentru clasele cu regim de predare bilingv şi probe de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă pentru clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, aceste trei probe fiind existente şi în prezent.

Acestora li se adaugă, ca element de noutate, probe suplimentare de admitere pentru admiterea în învăţământul liceal tehnologic şi tehnologic dual şi probe de admitere administrate la nivelul unităţii de învăţământ liceal în cadrul concursului de admitere.

MEC precizează că la probele concursului de admitere administrate la nivelul unităţii de învăţământ liceal pot participa elevii care au obţinut cel puţin nota 5 (cinci) la fiecare probă a Evaluării Naţionale, stabilită după soluţionarea contestaţiilor. Potrivit aceleiaşi surse, concursul de admitere constă în administrarea a două probe, stabilite la nivelul unităţii de învăţământ, care vizează discipline aferente profilului/specializării, selectate din lista prevăzută în Anexa nr. 3 la Metodologia – cadru lansată în consultare.

Subiectele sunt unice

Subiectele pentru probele de admitere sunt unice, elaborate la nivel naţional, de către Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare.

„Probele de admitere – disciplinele de concurs, procedura privind organizarea şi desfăşurarea concursului, precum şi criteriile de admitere, incluzând şi calculul mediei de admitere, se publică pe site-ul unităţii de învăţământ care organizează concursul de admitere. În proiectul de calendar lansat în consultare publică, afişarea acestor informaţii este programată pentru 1 octombrie 2026”, precizează MEC.

Sursa citată menţionează că în calculul mediei de admitere rezultatele de la probele de admitere vor fi incluse într-o pondere stabilită de fiecare unitate de învăţământ, iar la stabilirea criteriilor de departajare în cazul mediilor egale pot fi luate în considerare, pe lângă rezultatele obţinute de candidaţi la probele de admitere, şi rezultatele obţinute de aceştia la evaluarea naţională şi/sau rezultatele claselor V-VIII.

Potrivit proiectului de calendar lansat în consultare publică, înscrierea la probele de admitere administrate la nivelul unităţii de învăţământ liceal este programată pe 8 iulie (după afişarea rezultatelor la evaluarea naţională, programată în 7 iulie), probele sunt programate pentru 9 şi 12 iulie, iar în 15 iulie vor fi comunicate rezultatele finale. 

„Participarea la probele menţionate anterior nu este obligatorie pentru înscrierea în învăţământul liceal. Pentru absolvenţii de gimnaziu care nu participă la aceste probe înscrierea în clasa a IX-a, la învăţământ cu frecvenţă zi, se face prin repartizare computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în baza opţiunii candidatului pentru filiera, profilul, specializarea sau perechile de calificări de nivel 3 sau nivel 4 din domeniul de pregătire de bază”, arată sursa citată.

Reprezentanţii MEC mai informează că în proiectul de calendar lansat în consultare publică, completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, este propusă pentru data de 16 iulie, respectiv zilele de 19-22 iulie 2027, repartizarea omputerizată este propusă pentru data de 26 iulie 2027, iar înscrierea la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi, în perioada 27-28 iulie 2027.

Reguli noi pentru prosumatori: Fotovoltaice, instalate doar cu baterii de stocare. Ce se întâmplă cu cei care au deja panouri

Sursa: News.ro

Etichete: licee, ministerul educatiei, elevi,

Articol recomandat de sport.ro
Gimnastica românească, un DEZASTRU ISTORIC! Nicio calificare în finală la Europene
Gimnastica românească, un DEZASTRU ISTORIC! Nicio calificare în finală la Europene
Citește și...
Stiri Economice
Despăgubiri de peste 10 miloane de lei în primul trimestru în contul pagubelor provocate mașinilor de către furtuni, pe CASCO

Companiile de asigurări membre UNSAR au plătit, în primele trei luni ale anului 2026, despăgubiri de peste 10,5 milioane de lei pentru pagubele provocate mașinilor asigurate CASCO de furtuni și inundații. 
Știri Actuale
Ultimele pregătiri pentru Ziua Marinei pe litoral. 200.000 de turiști sunt așteptați în cel mai aglomerat weekend al verii

Pe litoral se fac ultimele pregătiri pentru Ziua Marinei. Va fi cel mai aglomerat weekend de până acum, iar în stațiuni sunt așteptați în jur de 200.000 de turiști.

Recomandări
Știri Actuale
Incident grav în Tulcea. O dronă s-a prăbușit și a explodat. Nu a fost detectată de radarele MApN

MApN a fost informat cu privire la semnalarea, prin apel la numărul unic de urgență 112, a unei drone căzute în zona localității Luncavița, județul Tulcea, la 5 km de frontiera cu Ucraina, a precizat MApN într-o postare pe Facebook.

Stiri Economice
Reguli noi pentru prosumatori: Fotovoltaice, instalate doar cu baterii de stocare. Ce se întâmplă cu cei care au deja panouri

Guvernul pregătește noi reguli pentru prosumatori, în încercarea de a reduce dezechilibrele din sistemul energetic național. Ilie Bolojan susține că instalarea unor noi capacități ar trebui să fie însoțită și de asigurarea unor capacități de stocare.

Stiri Economice
Mediul de afaceri avertizează că România se îndreaptă spre recesiune în 2026. „Este un rezultat sub așteptările noastre”

Patronatele avertizează că riscul unei recesiuni ușoare în 2026 a crescut și că economia României traversează o perioadă dificilă, după ce consumul slab a contribuit la scăderea PIB-ului în primul semestru.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 14 August 2026

47:16

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 17 | Factorii de risc cardiovascular: cum îi recunoaștem și cum îi prevenim

31:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Sheriff Tiraspol, cândva revelație în Champions League, a primit 8 goluri și a fost eliminată din Conference League!

Sport

Veste uriașă! Au fost ”deblocate” lucrările pentru stadionul de 32.000 de locuri din România