Aproape 80 de școli din Capitală și sute din țară au anunțat inspectoratele locale că n-au destui oameni la anumite materii.

Cel mai în vârstă profesor din Capitală a împlinit 74 de ani. A fost chemat să predea la 15 ani după pensionare, după ce profesorul de matematică al unui liceu și-a părăsit postul. La polul opus este Alex, un tânăr student de 21 de ani la Fizică, găsit, printr-un noroc, la universitate, de directoarea Colegiului Moisil, pentru o clasă de profil real.

Alexandru Diamandi, profesor: Am aflat de la profesorii mei de la facultate și am aplicat pentru acest post. Doamna director a fost foarte încântată, mi-a oferit tot suportul de care am avut nevoie.

Pentru acest director, norocul a fost că un dascăl a renunțat la ultima clipă la orele în altă școală și a acceptat să acopere golul.

Liviu Pavel, directorul școlii: Chimia, printr-o șansă, de data aceasta. Nu pot avea copiii oră-oră-oră, apoi pauză, pentru că au chimie și n-au profesor.

Cum este procesul de angajare

Școlile care nu au suficienți profesori după începerea anului pot angaja direct oameni prin două metode- testare scrisă, organizată în instituție, și o perioadă de probă de o lună, urmată de examinare în școală. Majoritatea doritorilor sunt necalificați, adică nu au studii de specializate în domeniul pe care îl predau și nici de psihopedagogie.

Alina Meclea, inspector școlar: Din nefericire, pentru disciplinele reale, chimie și fizică, avem și 17, respectiv 18 necalificați. Unii sunt în curs de calificare și cumva îndreptățiți să predea, dar când cerem performanță de la elev trebuie să le și oferim condițiile propice.

Datele OCDE arată un deficit național de 3800 de profesori calificați.

Corespondent ȘtirileProTV: Lipsa profesorilor care să acopere toate discipline nu ocolește școlile bine cotate și nu ține doar de abilitățile manageriale ale directorilor, ci și de seriozitatea celor care vor scaunul de la catedră. Liceul Lazăr, al doilea pe țară, după rezultatele la bac, căuta un profesor de germană. S-a prezentat un traducător care voia să-si schimbe locul de muncă, doar că a venit doar o zi!

Mihai Dimian, ministrul Educației și al Cercetării: Eu prefer o persoană bine pregătită și pasionată de acea disciplină. Vârsta este mai puțin importantă.