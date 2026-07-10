Majoritatea vor studia inginerie, științe politice, neuroștiințe, medicină și cibernetică – domenii pe care le au și universități din România, dar care, spun viitorii studenți, nu le pot oferi aceeași rampă de lansare spre o carieră de elită.

Andreea a terminat cu 10 pe linie cei patru ani de liceu. Pe următorii trei îi va petrece la Universitatea din Eindhoven, la matematică aplicată.

Andreea Săveanu, absolventă: „Aștept cu nerăbdare să ajung acolo. Înainte de a începe, sunt și cursuri de limbă.”

Chiar dacă au bursă integrală pentru școlarizare și cazare în cămin, viitorii studenți trebuie susținuți de familii în cei trei ani până la licență. Costurile de trai pleacă, în Europa, de la cel puțin 15.000 de euro pe an în Olanda, care este cea mai atractivă destinație a momentului. Ajung la 75.000 de lire anual, cu tot cu taxele școlare, în Marea Britanie – a doua în lista preferințelor pentru tinerii noștri – și la 80.000 de dolari în Statele Unite.

David Mihai Dumitrescu, absolvent: „Doresc să studiez economia în cadrul Universității din Groningen, Olanda.”

Universitățile străine vânează în general liceenii cu medii mari, spun directorii.

Carmen Tănăsescu, directorul Colegiului Național Andrei Șaguna: „Șaguna are 100% la bacalaureat. Dintre absolvenții noștri, cam 30% se orientează către universități din afara țării. Peste 9,50 sunt cam 40%.”

Luminița Popescu, director adjunct: „Consideră că, luând contact cu lumea europeană încă din perioada studenției, ar aduce un plus întorcându-se în țară.”

Maria Al-Asam, absolventă: „Eu sunt admisă la Sciences Po, în Franța. Domeniul științelor politice în România e mai greu să crești la nivel de carieră.”

Dată fiind libera circulație a cursanților în Uniunea Europeană, Ministerul Educației nu are un registru al absolvenților care pleacă peste hotare. Cele mai recente date ale World Education Fair estimează că 6.000 de tineri români aleg anual universități străine.

Corespondent PROTV: „Pentru majoritatea facultăților din țările Uniunii, candidații români au dat un examen de limbă engleză și au trimis un portofoliu cu rezultate la concursuri, activități de voluntariat și o scrisoare de intenție, urmând să prezinte în această perioadă diploma de bac, cu un rezultat peste nota 9. Sunt însă și universități tehnice din Marea Britanie, din Statele Unite și de pe continentul asiatic la care se dă un examen scris din matematică, științe, un test standardizat de limbă engleză echivalent Bacalaureatului, un interviu ori... pe toate la un loc.”

Mihaela Pîrpîlă-Gotcu, director Colegiul Emil Racoviță: „Le oferim, pe lângă ce fac pe cont propriu pentru pregătirea lor, să le oferim premisele unor dosare care să fie acceptate.”

Indru-Alexandru Păun, absolvent: „Sunt încrezător – cred că o să am o viață de student frumoasă și succes în carieră în viitor.”