„Pentru mulţi dintre voi va fi un moment de bucurie. Alegeţi cu înţelepciune calea pe care o veţi urma, în funcţie de ceea ce vă pasionează şi de ceea ce vă doriţi să deveniţi, nu doar de ceea ce pare mai uşor", a scris ministrul pe Facebook.

El le-a transmis celor care nu reuşesc să promoveze să nu renunţe, întrucât nu se află la un capăt de drum şi pot participa la sesiunea de toamnă a Bacalaureatului.

„Celor care nu reuşesc să promoveze, le transmit un mesaj simplu: nu renunţaţi! Nu vă aflaţi la un capăt de drum. Bacalaureatul are şi o sesiune de toamnă şi veţi avea o nouă şansă. Folosiţi săptămânile care urmează pentru a vă pregăti, înscrieţi-vă la sesiunea din august şi reveniţi cu încredere. Un rezultat nu vă defineşte, însă perseverenţa vă poate defini viitorul!", a adăugat Mihai Dimian.