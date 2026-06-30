„Conform noului Sistem de Transparență a Taxelor Școlare și al sistemului STATS (Student Tuition and Transparency System) și regulii de Responsabilitate privind Veniturile, programele de licență vor fi obligate să demonstreze că absolvenții lor câștigă mai mult decât deținătorii tipici ai unei diplome de liceu, iar programele de masterat vor trebui să demonstreze că absolvenții lor câștigă mai mult decât deținătorii tipici ai unei diplome de licență”, a declarat Departamentul Educației într-un comunicat.

„Dacă un program nu reușește să demonstreze cel puțin acest modest randament financiar al investiției pentru absolvenții săi în doi din trei ani consecutivi de acordare a finanțării, va pierde eligibilitatea de a participa la programul federal de împrumuturi directe”, a precizat instituția, scrie Reuters.

Regula finală va fi publicată pe 1 iulie, a anunțat Departamentul Educației, adăugând că anul 2027 va fi primul an în care școlile vor fi trase la răspundere pentru îndeplinirea pragurilor de venit.

„După trei ani de neîndeplinire constantă a criteriului privind venitul suplimentar, Departamentul ar putea, de asemenea, să retragă eligibilitatea în cadrul Titlului IV al Higher Education Act (HEA), inclusiv eligibilitatea pentru granturile Pell, pentru toate programele unei instituții cu rezultate scăzute în ceea ce privește veniturile”, a declarat Departamentul Educației.

Finalizarea noilor cerințe de creditare a fost raportată anterior de The Wall Street Journal.

Președintele Donald Trump a intensificat măsurile împotriva instituțiilor de învățământ de top și a încercat să blocheze finanțarea federală pentru universități și colegii pe o gamă largă de subiecte.

Acestea includ protestele pro-palestiniene împotriva atacului Israelului, aliat al SUA, asupra Gazei, politicile privind persoanele transgender, inițiativele climatice și programele de diversitate.

Trump susține în special că protestele pro-palestiniene din universități au fost antisemite și au susținut grupuri extremiste.

Protestatarii, inclusiv unele grupuri evreiești, spun că guvernul confundă în mod greșit critica la adresa acțiunilor Israelului în Gaza și a ocupației teritoriilor palestiniene cu antisemitismul și sprijinul pentru extremism.

Organizațiile pentru drepturile omului și libertățile civile și-au exprimat îngrijorarea privind libertatea de exprimare, libertatea academică și respectarea procesului legal, în timp ce unele universități au redus programe, au impus restricții protestatarilor și au făcut concedieri. În unele cazuri, judecători au ordonat administrației Trump să restabilească fondurile federale înghețate pentru universități.

Trump a redus, de asemenea, Departamentul Educației prin diminuarea personalului și transferarea multor atribuții către alte agenții.