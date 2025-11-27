Istoria devine mai atractivă cu AI pentru elevii de liceu. Transfomarea prin care trece Geografia de a noua, dezbătută intens

27-11-2025 | 20:36
Viața în preistorie, războaie și civilizații, recreate cu ajutorul inteligenţei artificiale, vor putea face istoria mai atractivă pentru elevii de liceu.

Adriana Stere

Iar la geografie, imagini surprinse cu drona și filme despre calamități îi vor ajuta să înțeleagă ce ne salvează, în fața hazardului. Aceste două materii de bacalaureat vin cu mai puține teme, și o nevoie crescută de adaptare la nou, a profesorilor.

Geografia hazardului și pregătirea pentru dezastre sunt două direcții care înnoiesc materia și aduc la zi informațiile din actualul manual, vechi din 2004. Programa nouă cere lecții asistate de proiecții cu imagini din dronă și simulări create digital. Geografia fizică a Pământului e schimbată, la clasa a noua, cu disciplina meteorologie.

Gabriel Dascălu, profesor de geografie: „Suntem cu toții interesați pentru că urmează din toamnă să o aplicăm. Cred că ar fi util să se numească climatologie. Este mai extinsă, meteorologia se referă la starea vremii pe o perioadă relativ scurtă. Se introduc foarte multe elemente de geologie- aici o să vedem dacă o să fie bine sau nu.

Corespondent PROTV: „Privire și gândire. Istoria de liceu vine cu un set de reproduceri prin inteligență artificială- omul cavernelor, lumea antică, evul mediu, războaie și imperii. A doua direcție sunt dezbaterile. Liceenii ar trebui să afle doar fapte, și să treacă deciziile personajelor din trecut prin filtrul gândirii. Mai ales pe cele din istoria recentă! Cine nu vede și nu înțelege greșelile predecesorilor săi riscă să le repete. De la această idee a plecat și înlăturarea pasajelor despre trecutul glorios al românilor.

elevi
Producem tineri neadaptați pieței forței de muncă. Mai puțin de un sfert dintre ei continuă școala după liceu

Adina Melania Năstasie, profesor de istorie: „Faptele istorice pot fi dezbătute și din perspectiva cauzelor, a consecințelor. Pot lua mai bine deciziile, atât pentru ei cât și pentru societate.

Pe de altă parte, proiectul de programă pentru limba română este puternic dezbătut de profesori. În lista stufoasă de recomandări pentru clasa a noua nu se află niciun autor contemporan sau vreo sugestie pentru folosirea inteligenţei artificiale la predare. Ministerul Educației susține că a vrut să stimuleze maturizarea gândirii, cu ajutorul lecturilor clasice.

