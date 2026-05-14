Măsura vine în urma deciziei Washingtonului de a retrage 5.000 de soldați din Germania, după o dispută între președintele Trump și cancelarul Merz.

Statele Unite au anulat desfășurarea a 4.000 de soldați în Polonia, ca parte a unui plan mai amplu al Pentagonului de a retrage 5.000 de soldați de pe teritoriul NATO din Germania, scrie Euronews.com.

La începutul acestei luni, administrația americană a anunțat reducerea trupelor pe fondul unei tensiuni crescânde între Washington și Berlin, după ce cancelarul german Frederic Merz a calificat războiul americano-israelian din Iran drept o inițiativă greșită.

El a mai afirmat că Casa Albă a fost „umilită” de regimul de la Teheran.

Trump reacționează dur public

Președintele american Donald Trump a reacționat furios la aceste remarci, postând o serie de mesaje în care îl ataca pe cancelarul german și îi spunea să-și dedice mai mult timp „reparării țării sale distruse” și mai puțin timp „amestecului” în negocierile cu Iranul.

Pentagonul a anunțat ulterior că Washingtonul va retrage cel puțin 5.000 de soldați americani din bazele militare din Germania în următoarele șase până la nouă luni.

Însă, printr-o mișcare bruscă SUA au renunțat în schimb la forța de rotație de 4.000 de soldați care urma să înlocuiască trupele odată ce acestea își încheiau misiunea în Polonia.

O ceremonie care marca viitoarea desfășurare a Diviziei 1 Cavalerie — cunoscută sub numele de „casing the colours” — a avut loc pe 1 mai la Fort Hood, Texas, iar echipamentul militar era deja în tranzit, subliniind cât de avansată era misiunea înainte de a fi anulată.

NATO transmite un mesaj calm

Oficialii NATO insistă că impactul general asupra posturii militare a alianței a fost limitat, întrucât forțele de rotație nu sunt incluse în mod oficial în planurile de descurajare și apărare ale NATO.

Confirmând această evoluție, un înalt oficial militar al NATO a declarat pentru Euronews că forțele de reînnoire „nu sunt luate în calcul în planurile de descurajare și apărare ale NATO”.

„NATO va continua să mențină o prezență puternică pe flancul său estic”, a adăugat oficialul.

Cu toate acestea, decizia va provoca probabil dezamăgire la Varșovia, unde de câteva săptămâni se specula că o parte din trupele retrase din Germania ar putea fi redislocate în Polonia, o țară considerată esențială pentru protejarea flancului estic al alianței împotriva Rusiei.

Rutte evită subiectul sensibil

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a evitat întrebările pe această temă în timpul unei conferințe de presă ținută miercuri la București.

„Dacă ne uităm la prezența SUA în Europa, aceasta este în continuare vastă și masivă”, a declarat Rutte în cadrul unei reuniuni a așa-numitului grup B9 al aliaților NATO, din care fac parte Polonia, România și statele baltice.

Însă, într-un semn clar că Varșovia sperase să găzduiască trupe americane suplimentare, președintele polonez Karol Nawrocki a afirmat că țara sa este „pregătită” să le primească.

„Dacă președintele Trump decide să relocheze trupele americane din Germania, Polonia este pregătită”, a spus Nawrocki, stând lângă Rutte la aceeași conferință de presă.

NATO pregătește noi retrageri

Surse din cadrul NATO au declarat pentru Euronews că guvernul polonez a fost informat cu privire la această decizie miercuri seara.

Viceprim-ministrul Poloniei, Władysław Kosiniak-Kamysz, a încercat să minimizeze importanța acestei măsuri. Într-o postare pe X joi dimineață, el a afirmat că decizia SUA era „legată de schimbarea anunțată anterior privind prezența unor forțe armate americane în Europa”.

„Capacitățile în rapidă dezvoltare ale Forțelor Armate Poloneze și prezența forțelor americane în Polonia consolidează flancul estic al NATO”, a scris el.

Aliații europeni ai NATO se așteptau la o reducere a efectivelor militare americane încă de la revenirea lui Trump la putere. Atât Pentagonul, cât și Casa Albă au semnalat că vor revizui poziționarea globală a forțelor americane, teritoriul NATO urmând să fie afectat.

Potrivit unor surse din cadrul NATO, încă 1.000 de soldați ar putea fi retrasi din Germania pentru a se ajunge la cifra de 5.000 anunțată de Trump la începutul acestei luni.