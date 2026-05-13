Reprezentanții patronatului laptelui sunt însă de părere că un fruct exotic este o alegere stranie și că bugetul alocat ar fi fost mai eficient folosit pentru alimente din producția internă. Peste 1.600 de școlari ar urma să primească mango prin Programul pentru Școli, cofinanțat de Uniunea Europeană.

87 de milioane de lei ne oferă Uniunea Europeană, în acest an școlar, pentru legume și fructe, lapte și corn și mese calde în școli. Fiecare autoritate locală poate decide ce produse alege, în funcție de producția locală și de cum se încadrează în buget. Consilierii din Constanța caută acum la furnizorii de fructe tropicale, câte un mango ambalat separat, pentru elevii din 25 de grădinițe și școli.

Ionela Costache, administrator: „S-a mers pe principiul că, dacă mango e inclus în anexă și în directiva Parlamentului European, îndeplinește toate condițiile”.

Desigur, țara de proveniență nu va fi România. Licitația publică prevede aproape 1700 de bucăți, iar instituția oferă 8 lei pe bucată. Este același preț cu care un mango de calibru mediu poate fi cumpărat din orice supermarket. Fructele din magazin au peste 400 de grame, în timp ce, potrivit caietului tehnic, pentru școlari sunt căutate fructe de la doar 100 de grame în sus. Adică de dimensiunea unui măr mic.

Corespondent PRO TV: „Nu degeaba mango e considerat regele fructelor tropicale. Foarte aromat, cu gust între piersică și ananas, cu multă vitamina C și risc scăzut de reacții alergice. Dar sărac în fibre și proteine și bogat în carbohidrați. Altfel spus, nici mai bun, nici mai rău decât alte fructe indigene, mai ușor de găsit și mai ieftine. Așa că un asemenea demers sună ca un joc de copii - de ce mango și nu pară, de ce mango și nu prună, caisă ori corcodușe?​”.

Programul laptele și cornul înregistrează un regres major în acest an școlar. Constanța e printre județele care nu au finalizat licitații, pentru a le oferi elevilor gustarea zilnică. Producătorii de lapte și panificație află cu surprindere că 1700 de elevi nu vor primi pachet alimentar, ci mango.

Bugetul alocat pentru o porție de lapte este 1 leu și 18 bani și 76 de bani pentru corn.