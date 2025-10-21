Jumătate dintre șomerii din Vaslui au doar studii gimnaziale. Lipsa de educație, dublată și de lipsa de competențe

Vasluiul numără din ce în ce mai mulți șomeri. Până la finele anului, județul va număra în jur de 10.000 de persoane fără un loc de muncă care își caută activ un job și care sunt luate în evidență de AJOFM-uri.

Majoritatea, trecută de prima tinerețe. Asta înseamnă o rată a șomajului de 9,5%, una dintre cele mai ridicate din țară.

Deși prognozele arată o ușoară îmbunătățire a situației până în 2028, atunci când se estimează că numărul șomerilor va scădea la 8.600, Vasluiul rămâne în fruntea clasamentului negativ. E urmat îndeaproape de Teleorman, cu 8,4%.

Cei mai mulți șomeri au între 40 și 49 de ani, urmați de cei cu vârsta peste 55 de ani. În schimb, tinerii sub 25 de ani reprezintă doar o mică parte.

Și nivelul de educație joacă un rol important: jumătate dintre șomerii vasluieni au doar studii gimnaziale, în timp ce alți 25% nu au nici măcar acest nivel.

Cei cu studii profesionale sau liceale sunt mai puțini. Și experiența lipsește în cazul celor aflați în căutarea unui loc de muncă.

„E din ce în ce mai greu să găsești oameni cu experiență! Unde mai găsim în ziua de azi un strungar sau un frezor, absolvent de școală profesională sau de liceu, care să știe meserie?! Nu mai sunt”, a declarat Alexandru Galiță, liderul de sindicat de la Rulmenți Bârlad.

Specialiștii atrag atenția că, fără investiții consistente în educație, formare profesională și atragerea investitorilor, Vasluiul riscă să rămână „polul” șomajului din România.

În acest context, intenția Guvernului de a reduce perioada de acordare a ajutorului de șomaj la doar șase luni stârnește îngrijorare în rândul celor afectați. Mulți se tem că măsura va adânci problemele sociale din județele deja vulnerabile.

