Daniel David i-a scris omologului său ucrainean, după ce 16 licee cu predare în limba română ar urma să dispară de la anul

Ministrul Educaţiei Daniel David i-a scris omologului ucrainean, propunând consultări pentru ca închiderea liceelor cu predare în limba română să nu afecteze dreptul la educaţie al românilor din Ucraina.

”Ministrul Educaţiei şi Cercetării din România, prof. univ. dr. psih. Daniel David, îşi exprimă preocuparea faţă de recentele informaţii publicate în mass-media cu privire la implementarea măsurilor de reformă educaţională din Ucraina, la nivelul ciclului liceal, cu impact asupra învăţământului cu predare în limba română din regiunea Cernăuţi. În acest context, pentru a avea acces direct la informaţiile corecte şi pentru a înţelege contextul reformei, ministrul Daniel David a adresat o scrisoare omologului ucrainean, insistând asupra importanţei luării în considerare a solicitărilor legitime formulate de reprezentanţii minorităţii româneşti, precum şi asupra necesităţii respectării drepturilor persoanelor aparţinând minorităţii române la educaţia în limba maternă, în conformitate cu angajamentele internaţionale asumate de Ucraina”, informează Ministerul Educaţiei.

Ar urma să rămână doar 4 școli din 20

Ministrul român al Educaţiei şi Cercetării a propus organizarea unor consultări între cele două instituţii, afirmându-şi disponibilitatea de a prezenta experienţa şi practica României în ceea ce priveşte învăţământul în limba minorităţilor naţionale, practică larg apreciată în plan internaţional.

”Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România înţelege dificultăţile legate de reformarea unui sistem bugetar mare pentru a-l ancora dinamic în modernitate, dar este important ca deciziile luate la nivel local, regional sau naţional să nu afecteze exerciţiul dreptului la educaţie al etnicilor români din Ucraina care doresc să studieze în limba maternă”, precizează instituţia.

„Dorim să promovăm un dialog constructiv cu autorităţile ucrainene. Experienţa Ministerului Educaţiei şi Cercetării arată că doar soluţiile bazate pe dialog, consultare publică şi respect faţă de nevoile fiecărei comunităţi determină succesul oricărui proces de reformă educaţională”, a declarat ministrul Educaţiei Daniel David.

Potrivit reprezentanţilor comunităţii româneşti din Ucraina, din 20 de licee cu predare în limba română, ar urma să rămână 4, începând din 1 septembrie 2027.

