Un exemplu este Politehnica din Timișoara, care a inaugurat un sistem imersiv, unde tinerii pot analiza simulări 3D, rețele de calculatoare sau procese industriale proiectate la 360 de grade.

În acest cilindru digital, pereții devin ecrane pe care sunt proiectate clădiri, simulări industriale, modele 3D și rețele de date. Astfel, studenții pot analiza procese imposibil de urmărit pe un monitor obișnuit.

Studentă: „După cum vedeți, din afară pare o cutie, iar în momentul în care se deschide ușa, pare un univers paralel. Te poți uita în jur, te poți roti, ca și cum realitatea din alt spațiu ia viață.”

Sistemul permite mai multor persoane să participe simultan la aceeași experiență virtuală, fără să folosească clasicele căști VR. Profesorii spun că tehnologia va fi folosită la cursuri, cercetare, dar și pentru diferite proiecte.

Studentă: „Mi se pare că anul trecut, când mi-am dat licența, m-ar fi ajutat, de exemplu, un spațiu asemănător. Eu am făcut un fel de simulare a străzilor din Timișoara și a parcărilor acestora și ar fi fost foarte util.”

Student: „Un astfel de mediu mă poate face să înțeleg cum funcționează anumite circuite electrice, să înțeleg cel mai bine în calculator.”

Laboratorul a fost amenajat la Biblioteca Universității Politehnica Timișoara, cu fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență.

Dan Diaconu, director general administrativ Universitatea Politehnica Timișoara: „Este nevoie să investești în tehnologia actuală, este practic o obligație pe care o ai la modul în care se schimbă tehnologia și la felul în care avansează ea. Studenții nu pot fi decât racordați la aceasta.”

Laboratorul imersiv este primul sistem de tip IGLOO Vision implementat într-o universitate din România.

Tehnologia este deja folosită în marile centre universitare și companii din vestul Europei pentru simulări, training și cercetare.