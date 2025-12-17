Examenele orale revin în universități pentru că tot mai mulți studenți folosesc inteligența artificială pentru proiecte

Pentru că tot mai mulți studenți folosesc inteligența artificială pentru proiecte, referate și lucrări scrise, profesorii din universități schimbă modul de evaluare.

Examenele orale revin în prim-plan, ca soluție pentru a testa cunoștințele şi gradul de înțelegere al studenților. Cum era de aşteptat, tinerii sunt nemulţumiţi.

Cu seninătate, studenţii recunosc că folosesc inteligența artificială să îşi facă temele sau proiectele.

Entuziasmul dispare atunci când află că tot mai multe examene scrise devin orale.



Student: "În anul trei am undeva la jumătate din examene oral, iar în anul întâi aproape toate erau scrise."



Student: "Examenul oral, cred că-l aplică mai mult pentru a fi mai greu să copiezi".

La facultatea de Drept și Științe Sociale din Alba Iulia mai mult de jumătate dintre examene sunt acum orale.



Lector univ. dr. Bogdan Mucea – Departamentul de Științe Sociale UAB: „În urmă cu trei ani numărul acestora era mai mic. Am găsit pasaje realizate de studenți realizate integral cu inteligența artificială".

Profesorii se plâng că unii tineri nu mai pot formula idei clare, nu mai gândesc şi învață superficial, fără să înțeleagă materia.

Daniel Breaz – rector Universitatea "1 Decembrie 1918" din Albă Iulia: "Într-o evaluarea orală vezi cel mai bine ceea ce ştie un student, dacă a înţeles materia, dacă a învăţat, s-a pregătit, poate să comunice".



Și la Universitatea Tehnică din Cluj, din ce în ce mai multe cadre didactice înlocuiesc foaia şi pixul cu discuția față în față.



Irina Duma, Asistent Universitar UTCN: "Nu este nimic greșit în a le folosi pentru a ne eficientiza munca, însă acest lucru trebuie făcut cu măsură. Într-adevăr, noi vedem beneficiile examinărilor orale, în primul rând din perspectiva interacțiunilor cu studenții."

Fiecare profesor universitar este liber să aleagă cum îşi va evalua studenţii.

