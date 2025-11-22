Elevii decid cum se cheltuiesc banii. Mai multe licee din Timișoara primesc câte 50.000 de lei pentru proiecte propuse de ei

După ce, în anii trecuți, locuitorii mai multor orașe au putut propune și vota diverse proiecte, ca să primească bani de la bugetul local, inițiativa a fost extinsă acum la nivelul liceelor.

În Timișoara, 17 instituții de învățământ au primit câte 50.000 de lei pentru ideile elevilor, iar tinerii au decis cum vor fi cheltuiți banii. Unde au existat mai multe inițiative, s-a recurs la vot.

Elevii de la Colegiul Național Bănățean din Timișoara au ales între un proiect pentru reciclarea plasticului, dotarea sălii festive și crearea unei biblioteci digitale. Înaintea votului, candidații au fost în campanie.

Câștigător, cu 40% din voturi, a fost proiectul pentru dotarea sălii festive.

Andreea Anculia, elevă: „Aceste proiecte au un impact asupra noastră în primul rând, noi ca elevi frecventăm școala și noi știm cel mai bine când ai o prezentare și să n-ai lumină, să nu te auzi.”

Cu 50.000 de lei, elevii vor putea cumpăra echipamentele care le lipsesc și vor putea apoi pune în scenă inclusiv spectacole.

Sorin Ionescu, director Colegiul Național Bănățean: „Pe de-o parte copiii au fost responsabilizați, implicați, au fost consiliați, iar pe de altă parte, de la proiect și până la implementare vor avea sprijinul nostru, atât autorități cât și școală.”

Toate cele 17 licee care s-au înscris în program au avut la dispoziție același buget.

Carmen Proteasa, director Direcția Educație, Primăria Timișoara: „Ne-am uitat la tipologia proiectelor, multe dintre ele sunt pe STEM, adică pe științe și tehnologii. Spații de relaxare, ceea ce ne spune foarte multe lucruri despre nevoile reale ale copiilor și sport.”

La Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga au concurat cinci echipe. Cea mai votată idee presupune amenajarea unui dom educativ.

Daria Ioana Florea, elevă: „Acolo copiii vor avea posibilitatea de a viziona tot felul de filme sau lecții în 3D.”

Ștefania Timeea Luca, elevă: „Ne-am dus prin clase și am vorbit despre acest proiect. Ne responsabilizează și ne pregătește pentru alegerile de viitor.”

Inițiative similare au fost puse în practică în Călărași și București.

