Disciplina se află la intersecţia dintre Geografie şi Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, însă deschide învăţarea şi către mediu, urbanism, transport, turism, protecţia patrimoniului, managementul riscurilor, sustenabilitate, economie locală şi cetăţenie digitală.

Opţionalul se adresează elevilor de liceu, clasele a IX-a - a XII-a, filiera teoretică, profilurile real şi umanist, toate specializările.

Durata opţionalului este de o oră pe săptămână, pe durata unui an şcolar.

"'Ora de GIS' - opţionalul în care harta devine laborator, telefonul devine instrument de explorare, iar datele despre comunitate devin punctul de plecare pentru soluţii este o disciplină pentru elevii care vor să înveţe practic, să lucreze cu tehnologia şi să înţeleagă mai bine spaţiul în care trăiesc", afirmă sursa citată.